FT: Европейские импортные пошлины на CO2 больнее всего ударят по России

Диалог между ЕС и Россией практически развалился, но декарбонизация делает необходимым его восстановление, сказал заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Песков. Фото: TASS/Scanpix

По оценке Кремля, план Еврокомиссии о введении углеродного налога на сталь, алюминий, удобрения и цемент, импортируемые на общий европейский рынок, возложит дополнительное бремя на российские компании, пишет Financial Times.

Реакция торговых партнеров ЕС на предложение Еврокомиссии о введении пошлин на импорт товаров в зависимости от их углеродного следа была неоднородной: если США и Канада рассматривают возможность последовать примеру Европейского союза, Россия и Китай выступают против введения налога на выбросы углерода в 2026 году, сообщает издание.