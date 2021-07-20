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VKG построит в Ида-Вирумаа целлюлозный завод за 800 млн
Промышленный комплекс будет производить в качестве сырья растворимую и обычную целлюлозу, талловое масло и возобновляемую энергию, биоудобрения и стимуляторы роста. Фото: Andras Kralla
Viru Keemia Grupp (VKG) инициирует процесс детальной планировки, проводимой местным самоуправлением, с целью исследовать возможности строительства в Ида-Вирумаа современного комплекса по производству биопродуктов, сообщает пресс-служба компании. Ожидаемый объем инвестиций составит 800 миллионов евро, комплекс начнет работать не ранее 2026 года.
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