Наводнения в Китае: улицы превратились в реки, затоплено метро
В центральной части Китая сильнейшие ливни спровоцировали наводнения, в результате которых в провинции Хэнань погибли по меньшей мере 33 человека, сообщает BBC News.
В городе Чжэнчжоу, население которого составляет около 12 миллионов человек, затопило метро, информирует BBC News.
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