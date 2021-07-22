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Наводнения в Китае: улицы превратились в реки, затоплено метро

В центральной части Китая сильнейшие ливни спровоцировали наводнения, в результате которых в провинции Хэнань погибли по меньшей мере 33 человека, сообщает BBC News.

Улицы Чжэнчжоу превратились в реки Фото: ALY SONG, Reuters/Scanpix

В городе Чжэнчжоу, население которого составляет около 12 миллионов человек, затопило метро, информирует BBC News.