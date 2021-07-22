dv.ee • 22 июля 2021 в 12:37
Новости
Только для подписчиков
Китай

Наводнения в Китае: улицы превратились в реки, затоплено метро

В центральной части Китая сильнейшие ливни спровоцировали наводнения, в результате которых в провинции Хэнань погибли по меньшей мере 33 человека, сообщает BBC News.

Улицы Чжэнчжоу превратились в реки  Фото: ALY SONG, Reuters/Scanpix

В городе Чжэнчжоу, население которого составляет около 12 миллионов человек, затопило метро, информирует BBC News.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Китай
    Климат
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи