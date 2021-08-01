dv.ee • 1 августа 2021 в 13:31
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Кинотеатры не в восторге от новых ограничений: было бы разумнее на время закрыть кинотеатры

Генеральный директор Forum Cinemas Baltics Кристьян Конго.  Фото: Andres Haabu

Две крупнейшие в Эстонии сети кинотеатров - Forum Cinemas и Apollo Kino - признают, что новые ограничения стали для них плохой новостью, пишет Ärileht.

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