Выбор места для атомной электростанции: где-то не хватает воды для охлаждения, где-то минобороны ставит крест
Поиск подходящего места для строительства атомной электростанции – это регулируемый на международном уровне процесс, который должен осуществляться в соответствии с правилами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
По словам Марти Ельцова, один ядерный реактор способен покрыть около четверти годовой потребности Эстонии в электроэнергии.
Руководитель по охране окружающей среды Fermi Energia Диана Ревяко рассказала, что МАГАТЭ разработало очень четкие инструкции, которым необходимо следовать, и определило 150 критериев, по которым оценивается местоположение.
Компания по строительству АЭС Fermi Energia привлекла 2,3 млн евро на финансирование планировочных работ по созданию атомной электростанции. Среди новых акционеров –принадлежащая Олегу Гроссу фирма OG Elektra.
Зоны для ветропарков были сохранены в общей планировке
Компания Fermi Energia, планирующая построить АЭС, в начале лета подала в волость Виру-Нигула ходатайство об установлении права застройки на принадлежащем волости участке Мадала. По словам волостного старейшины, оптимальным решением является обязательственно-правовой договор.
22 мая правительство провело заседание в Нарве, в недавно построенной Эстонской гимназии. Сразу несколько озвученных там решений касались будущего эстонской энергетики – АЭС, новой газово-водородной электростанции и старой Балтийской электростанции, необходимой, чтобы сдержать цены на отопление.
