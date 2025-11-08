Деловые ведомости
Деловые ведомости
  08.11.25, 13:17

Выбор места для атомной электростанции: где-то не хватает воды для охлаждения, где-то минобороны ставит крест

Поиск подходящего места для строительства атомной электростанции – это регулируемый на международном уровне процесс, который должен осуществляться в соответствии с правилами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
По словам Марти Ельцова, один ядерный реактор способен покрыть около четверти годовой потребности Эстонии в электроэнергии.
  • Foto: Andres Pulver
Руководитель по охране окружающей среды Fermi Energia Диана Ревяко рассказала, что МАГАТЭ разработало очень четкие инструкции, которым необходимо следовать, и определило 150 критериев, по которым оценивается местоположение.
Новости
  • 03.06.25, 10:59
Олег Гросс инвестировал в строительство атомной электростанции
Компания по строительству АЭС Fermi Energia привлекла 2,3 млн евро на финансирование планировочных работ по созданию атомной электростанции. Среди новых акционеров –принадлежащая Олегу Гроссу фирма OG Elektra.
Новости
  • 26.09.25, 16:28
Волость Виру-Нигула решила продать участок земли под атомную электростанцию
Зоны для ветропарков были сохранены в общей планировке
Компания Fermi Energia, планирующая построить АЭС, в начале лета подала в волость Виру-Нигула ходатайство об установлении права застройки на принадлежащем волости участке Мадала. По словам волостного старейшины, оптимальным решением является обязательственно-правовой договор.
Новости
  • 17.07.25, 15:24
Местные жители против АЭС: дело дошло до суда
Fermi Energia: хорошо, если б все прояснилось
Жители деревни Летипеа подали жалобу в суд на распоряжение правительства начать исследование возможности строительства атомной электростанции на их земле.
Новости
  • 22.05.25, 13:48
Правительство приняло в Нарве решения по АЭС и Балтийской электростанции
22 мая правительство провело заседание в Нарве, в недавно построенной Эстонской гимназии. Сразу несколько озвученных там решений касались будущего эстонской энергетики – АЭС, новой газово-водородной электростанции и старой Балтийской электростанции, необходимой, чтобы сдержать цены на отопление.
Новости
  • 08.11.25, 15:18
Сийярто: США исключили Венгрию из списка санкций против РФ
Новости
  • 08.11.25, 14:07
Veldan Ehitus: мы не настолько богаты, чтобы заниматься субподрядом в Эстонии
Новости
  • 08.11.25, 13:17
Выбор места для атомной электростанции: где-то не хватает воды для охлаждения, где-то минобороны ставит крест
Новости
  • 08.11.25, 12:12
От случайной победы – к признанию: эстонский производитель катеров закрепился в Германии
Новости
  • 08.11.25, 10:54
Снижение стоимости завода Enefit 280-2 стало причиной убытков Eesti Energia
Биржа
  • 08.11.25, 06:00
Вкус биржи: в Нью-Йорке наступил коммунизм? Норвежцы зажали триллион для Маска
Биржа
  • 07.11.25, 19:05
Крупнейшим ростом на Таллиннской бирже отметилась покидающая рынок Ekspress Grupp, американские акции продолжают снижаться
Новости
  • 07.11.25, 18:25
Искусственный интеллект ускоряет работу банков, но решения по-прежнему принимают люди

ТЦ Libero в польском Катовице стал самым крупным приобретением эстонской Summus Capital OÜ, которая до этого продала активы в Эстонии и Латвии.
Интервью
  • 07.11.25, 06:00
Компания одного из богатейших русских Эстонии предпочитает Польшу
Основатель компании Wise Кристо Кяэрманн.
Инвестор Тоомас
  • 07.11.25, 12:42
Инвестор Тоомас: с меня хватит! Продаю Wise
Евросоюз ужесточает правила выдачи виз гражданам России
Новости
  • 07.11.25, 13:31
Евросоюз ужесточает правила выдачи виз гражданам России
Нефтяная платформа “Лукойла” и прочие активы российского гиганта выставлены на продажу.
Новости
  • 07.11.25, 09:03
Швейцарский нефтетрейдер отказался от покупки активов «Лукойла»
Недавно сообщивший об ухудшении финансовых результатов концерн Nordecon объявил о новом заказе.
Новости
  • 07.11.25, 10:38
Nordecon получил от государства один из крупнейших заказов на дорожное строительство
«Вам на прошлой неделе выдали новый документ, и у него есть проблема», - еще одна разновидность мошенничества.
Эпицентр
  • 06.11.25, 06:00
Таллиннская предпринимательница едва не стала жертвой мошенников
добавлен новый комментарий
Руководитель компании Ehitustrust Кайдо Сомелар.
Новости
  • 07.11.25, 14:20
Совладельцы Ehitustrust перевели свои доли собственным компаниям
