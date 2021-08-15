"Талибан" заявил об установлении контроля над всем Афганистаном

Талибы в провинции Лагман 15 августа. Фото: AFP, Scanpix

Радикальное движение "Талибан" объявило в воскресенье, что контролирует всю территорию Афганистана. Первым об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

В заявлении талибов, которое приводит телеканал, указывалось, что "боевые действия в столице страны не ведутся, движение установило контроль над всем Афганистаном".

СМИ сообщают, что вскоре после заявления талибов президент Афганистана Ашраф Гани согласился принять отставку и бежал из президентского дворца. Издание «Азия Плюс» сообщило со ссылкой на свой источник в правительстве, что Гани вместе двумя высокопоставленными чиновниками вылетел в Таджикистан. Уехать стремятся и обычные жители, на пути к международному аэропорту Кабула образовались огромные пробки.

Талибы также объявили о захвате военной авиабазы Баграм и установлении контроля над тюрьмой Пул-э-Чархи, откуда, как сообщают СМИ, выпустили всех заключенных.

"Талибан" начал масштабное наступление в Афганистане, после того как 29 мая США и их союзники стали выводить из республики войска. Полностью вывести американские войска планировалось к концу августа. В начале августа США направили в Афганистан бомбардировщики, самолеты и беспилотники для борьбы с талибами.

К 10 августа "Талибан" объявил о захвате семи столиц афганских провинций (из 34-х). В воскресенье утром появились сообщения о том, что талибы наступают на столицу страны Кабул.