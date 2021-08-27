Новости

dv.ee

27 августа 2021 в 5:59 Поделиться:









Средняя брутто-зарплата во втором квартале составила 1538 евро

Во втором квартале 2021 года средняя месячная брутто-зарплата составила 1538 евро, что на 7,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Департамент статистики.

Расчеты наличными на кассе (иллюстративное фото) Фото: Андрас Кралла

Самые высокие зарплаты были в Харьюском и Тартуском уездах, а по видам деятельности – в сфере информации и связи, финансовой и страховой деятельности и в энергетике.