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    Средняя брутто-зарплата во втором квартале составила 1538 евро

    Во втором квартале 2021 года средняя месячная брутто-зарплата составила 1538 евро, что на 7,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Департамент статистики.

    Расчеты наличными на кассе (иллюстративное фото)Фото: Андрас Кралла
    Самые высокие зарплаты были в Харьюском и Тартуском уездах, а по видам деятельности – в сфере информации и связи, финансовой и страховой деятельности и в энергетике.
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    Передовая ДВ: а дальше-то что?
    Есть один известный российский футболист (Александр Мостовой), над которым любят потешаться за то, что он часто произносит фразу: «А дальше-то что?». Скажем, забил кто-нибудь гол на Чемпионате мира, а Мостовой тут же возразит: «Ну забил он гол какой-то Мексике. А дальше-то что?». Похоже, нашей энергетике очень нужен свой Александр Мостовой.
    Есть один известный российский футболист (Александр Мостовой), над которым любят потешаться за то, что он часто произносит фразу: «А дальше-то что?». Скажем, забил кто-нибудь гол на Чемпионате мира, а Мостовой тут же возразит: «Ну забил он гол какой-то Мексике. А дальше-то что?». Похоже, нашей энергетике очень нужен свой Александр Мостовой.
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