29.04.26, 19:49 Гривны в багажнике BMW: судебные решения раскрывают схемы отмывания денег в Эстонии В прошлом году эстонские суды признали шестерых человек виновными в отмывании денег, следует из свежего ежегодника Бюро данных по борьбе с отмыванием денег.

В среду был опубликован ежегодник Бюро данных по борьбе с отмыванием денег, в котором подводятся итоги работы за прошлый год, дается оценка рискам отмывания денег в Эстонии и выделяются наиболее знаковые дела об отмывании денег.

В опубликованном в среду ежегоднике описан, например, случай, когда через Эстонию проходили наличные, которые, по оценке прокуратуры, могли быть похищены на оккупированных территориях Украины. Другие дела, завершившиеся обвинительным приговором, касались перевода денег, полученных от продажи украденной роскошной яхты, мошенничества с деловой перепиской, отмывания денег, похищенных с украинского государственного завода, и оказания услуг по отмыванию денег.