Предложения по зарплате выросли на 15%: работникам каких сфер предлагают самую высокую оплату?

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В первом полугодии этого года предлагаемая в объявлениях о работе средняя брутто-зарплата составляла 1211–1648 евро, что на 15% больше, чем два года назад, то есть за тот же период 2019 года, показывает статистика портала поиска работы CVKeskus.ee. Сравнение предложений по зарплате основано на более чем 10 000 объявлений о работе, в которых открыто указана предлагаемая зарплата.