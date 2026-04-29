Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,22%317,75
  • OMX Riga0,36%887,38
  • OMX Tallinn0,33%2 120,53
  • OMX Vilnius0,05%1 443,79
  • S&P 500−0,04%7 135,95
  • DOW 30−0,57%48 861,81
  • Nasdaq 0,04%24 673,24
  • FTSE 100−1,16%10 213,11
  • Nikkei 225−1,06%59 284,92
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%87,55
  • OMX Baltic0,22%317,75
  • OMX Riga0,36%887,38
  • OMX Tallinn0,33%2 120,53
  • OMX Vilnius0,05%1 443,79
  • S&P 500−0,04%7 135,95
  • DOW 30−0,57%48 861,81
  • Nasdaq 0,04%24 673,24
  • FTSE 100−1,16%10 213,11
  • Nikkei 225−1,06%59 284,92
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%87,55

Обработчик металла из Кохтла-Ярве начал санацию из-за долга по налогам

Тартуский уездный суд 21 апреля начал процедуру санации металлообрабатывающей фирмы из Кохтла-Ярве PnP Services OÜ, которая накопила налоговую задолженность в 96 000 евро. Владелец фирмы сообщил ДВ, что закрыта она не будет и фактически продолжает работу в нормальном режиме.
Город Кохтла-Ярве, иллюстративное фото.
  • Город Кохтла-Ярве, иллюстративное фото.
  • Foto: Николай Андреев
PnP Services – небольшая компания по металлообработке, которая предлагает услуги по резке, гибке, фрезеровке и сверлению металла, покрасочные, сварочные и другие работы. По данным Инфобанка, в ней работают семь человек.
Владелец и руководитель фирмы Максим Перескоков пояснил ДВ, что Налогово-таможенный департамент не устраивало, как фирма гасила долг. «Санация – единственный путь, при котором все будут удовлетворены, – сказал Перескоков. – У нас задолженность только перед Налоговым департаментом, других кредиторов у нас нет».
Он отметил, что PnP Services при этом продолжает нормально работать.

Статья продолжается после рекламы

Компания была основана в октябре 2022 года. За следующий год ее оборот вырос с 66 до 462 тысяч евро, но в декабре впервые появилась налоговая задолженность. Долг был частично погашен, но с лета 2024 года начал постепенно нарастать. За тот год оборот вырос незначительно, и компания закончила 2024-й с убытком в 29 тысяч евро.
Советником по санации назначен Михкель Гавер из тартуского юридического бюро Gaver. Он должен составить и к 18 июня представить суду план санации. До его утверждения суд приостанавливает исполнительные производства и возможные принудительные списания долгов.
На вопрос ДВ, каковы перспективы компании успешно пройти санацию, Михкель Гавер ответил:
«Пока рано говорить о перспективах, мы все еще работаем над выяснением ситуации и ее пониманием. Но, судя по текущей ситуации, есть надежда на продолжение работы».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

«Так и есть, мы относительно небольшая фирма, запаса прочности у нас не так много», – сказал единственный владелец Rain Transport Тоомас Рауд.
  • 09.04.26, 16:23
«На самом деле очень тяжело». Транспортную компанию с 30-летней историей ожидает санация
Глава SensusQ Виллико Нурмоя выбрал санацию, чтобы получить временную защиту в ситуации, которая возникла неожиданно из-за срыва одной инвестиции.
  • 17.03.26, 12:29
Оборонной компании удалось избежать санации. «Мы получили защиту в трудной ситуации»
Находящееся в глубоком кризисе Тартуское кредитно-сберегательное общество движется к банкротству.
  • 11.03.26, 14:33
Главный юрист Тартуского КСО подал заявление о банкротстве. «Безусловно, вкладчики потеряют деньги»
Основатель Elmo Rent Энн Лаансоо-младший даже после провала санации утверждал, что все идет по плану.
  • 27.02.26, 08:13
Изгнанная с биржи и задолжавшая миллионы Elmo Rent движется к банкротству
В 2025 году покупатели приобрели в торговой сети в общей сложности 21,4 миллиона килограммов фруктов и овощей, из которых самыми популярными были бананы, арбузы и развесной картофель. За первые три месяца этого года уже продано более 5 миллионов килограммов свежих плодов.
  • KM
  • 24.04.26, 08:58
«Фруктовая пятница» в Selver каждую неделю дарит скидку 15% на свежие товары

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026