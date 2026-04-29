30.04.26, 07:00 Обработчик металла из Кохтла-Ярве начал санацию из-за долга по налогам Тартуский уездный суд 21 апреля начал процедуру санации металлообрабатывающей фирмы из Кохтла-Ярве PnP Services OÜ, которая накопила налоговую задолженность в 96 000 евро. Владелец фирмы сообщил ДВ, что закрыта она не будет и фактически продолжает работу в нормальном режиме.

Город Кохтла-Ярве, иллюстративное фото.

PnP Services – небольшая компания по металлообработке, которая предлагает услуги по резке, гибке, фрезеровке и сверлению металла, покрасочные, сварочные и другие работы. По данным Инфобанка , в ней работают семь человек.

Владелец и руководитель фирмы Максим Перескоков пояснил ДВ, что Налогово-таможенный департамент не устраивало, как фирма гасила долг. «Санация – единственный путь, при котором все будут удовлетворены, – сказал Перескоков. – У нас задолженность только перед Налоговым департаментом, других кредиторов у нас нет».

Он отметил, что PnP Services при этом продолжает нормально работать.

Компания была основана в октябре 2022 года. За следующий год ее оборот вырос с 66 до 462 тысяч евро, но в декабре впервые появилась налоговая задолженность. Долг был частично погашен, но с лета 2024 года начал постепенно нарастать. За тот год оборот вырос незначительно, и компания закончила 2024-й с убытком в 29 тысяч евро.

Советником по санации назначен Михкель Гавер из тартуского юридического бюро Gaver. Он должен составить и к 18 июня представить суду план санации. До его утверждения суд приостанавливает исполнительные производства и возможные принудительные списания долгов.

На вопрос ДВ, каковы перспективы компании успешно пройти санацию, Михкель Гавер ответил:

«Пока рано говорить о перспективах, мы все еще работаем над выяснением ситуации и ее пониманием. Но, судя по текущей ситуации, есть надежда на продолжение работы».