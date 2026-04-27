  • OMX Baltic0,32%316,86
  • OMX Riga0,09%888,82
  • OMX Tallinn−0,11%2 112,12
  • OMX Vilnius1%1 438,71
  • S&P 5000,8%7 165,08
  • DOW 30−0,16%49 230,71
  • Nasdaq 1,63%24 836,6
  • FTSE 100−0,75%10 379,08
  • Nikkei 2251,38%60 537,36
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,18
Автомобиль на замену: правила, о которых многие не знают и которые немногие могут использовать

Когда автомобиль пенсионера после аварии был списан, страховая компания отказалась компенсировать ему сменный автомобиль, мотивировав это тем, что в городе можно пользоваться общественным транспортом. Этот случай продемонстрировал низкую осведомленность водителей о своих правах, а также разногласия на страховом рынке по поводу инструкций о предоставлении автомобиля на замену.
Если пользоваться собственным автомобилем невозможно, стоит запросить у страховой компании компенсацию расходов на сменный автомобиль, однако, чтобы ее получить, может потребоваться весьма подробное обоснование.
  • Foto: Anni Õnneleid/Delfi Meedia/Scanpix
Уже полтора года пострадавший в ДТП имеет право получить в качестве компенсации сменный автомобиль от страховой компании виновника ущерба. Однако очень многие водители даже не знают о такой возможности, а критики считают, что инструкции, согласованные страховыми компаниями и представителями их объединения – Фонда дорожного страхования (LKF), могут быть несправедливы по отношению к потерпевшим. Хотя компании утверждают, что большинство требований удовлетворяется, таких требований до сих пор было мало.
Статистика Фонда показывает, что в прошлом году было порядка 32 000 требований по ущербу транспортным средствам, и только в 1400 случаях запрашивалась компенсация за сменный автомобиль.
«Согласен, относительно мало», – признал член правления LKF Лаури Потсепп. За первые три месяца этого года было 10 000 требований по ущербу транспортным средствам и чуть менее 700 требований относительно сменного автомобиля – то есть люди стали чаще обращаться с такими запросами.
При этом почти нет случаев, когда при дорожном ущербе у страховой компании запрашивают компенсацию за снижение рыночной стоимости автомобиля. По словам Потсеппа, в прошлом году таких случаев было всего несколько десятков. «Люди не умеют просить. Я думаю, что не умеют просить потому, что человек не ощущает и не воспринимает этот ущерб напрямую и сразу. В то же время при таком виде ущерба у относительно нового автомобиля при крупном повреждении он все же возникает».
