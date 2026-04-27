27.04.26, 09:29 Автомобиль на замену: правила, о которых многие не знают и которые немногие могут использовать Когда автомобиль пенсионера после аварии был списан, страховая компания отказалась компенсировать ему сменный автомобиль, мотивировав это тем, что в городе можно пользоваться общественным транспортом. Этот случай продемонстрировал низкую осведомленность водителей о своих правах, а также разногласия на страховом рынке по поводу инструкций о предоставлении автомобиля на замену.

Если пользоваться собственным автомобилем невозможно, стоит запросить у страховой компании компенсацию расходов на сменный автомобиль, однако, чтобы ее получить, может потребоваться весьма подробное обоснование.

Уже полтора года пострадавший в ДТП имеет право получить в качестве компенсации сменный автомобиль от страховой компании виновника ущерба. Однако очень многие водители даже не знают о такой возможности, а критики считают, что инструкции, согласованные страховыми компаниями и представителями их объединения – Фонда дорожного страхования (LKF), могут быть несправедливы по отношению к потерпевшим. Хотя компании утверждают, что большинство требований удовлетворяется, таких требований до сих пор было мало.

Статистика Фонда показывает, что в прошлом году было порядка 32 000 требований по ущербу транспортным средствам, и только в 1400 случаях запрашивалась компенсация за сменный автомобиль.

«Согласен, относительно мало», – признал член правления LKF Лаури Потсепп. За первые три месяца этого года было 10 000 требований по ущербу транспортным средствам и чуть менее 700 требований относительно сменного автомобиля – то есть люди стали чаще обращаться с такими запросами.

При этом почти нет случаев, когда при дорожном ущербе у страховой компании запрашивают компенсацию за снижение рыночной стоимости автомобиля. По словам Потсеппа, в прошлом году таких случаев было всего несколько десятков. «Люди не умеют просить. Я думаю, что не умеют просить потому, что человек не ощущает и не воспринимает этот ущерб напрямую и сразу. В то же время при таком виде ущерба у относительно нового автомобиля при крупном повреждении он все же возникает».