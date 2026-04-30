30.04.26, 10:02 Экономика Эстонии выросла на 1,3% в первом квартале По предварительной оценке Департамента статистики, в первом квартале 2026 года валовой внутренний продукт Эстонии вырос на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Иллюстративное фото.

Руководитель службы национальных счетов Департамента статистики Роберт Мюйрсепп отметил, что экспресс-оценка ВВП указывает на отдельные признаки оживления экономики – как по сравнению с первым кварталом, так и с последним кварталом 2025 года.

«Согласно экспресс-оценке ВВП, в первом квартале некоторые признаки указывают на оживление экономики в сравнении как с первым, так и c последним кварталом 2025 года», – сказал Мюйрсепп.

С учетом сезонности и количества рабочих дней ВВП, по экспресс-оценке, вырос на 0,6% по сравнению с четвертым кварталом 2025 года.

По словам главного экономиста Bigbank Рауля Эаметса, влияние ближневосточного кризиса на основные макропоказатели Эстонии пока относительно умеренное.

«Показатель ВВП подтвердил ощущение, что в начале года экономика начала набирать обороты. Однако рост цен и обострение геополитической ситуации, вероятно, уже во втором квартале затормозят экономический рост, и с большой вероятностью в этом году мы увидим скорее реализацию рисковых сценариев», – отметил он.

Главный экономист Luminor Estonia Ленно Уускюла считает, что экспресс-оценка ВВП в первом квартале показывает постепенное восстановление экономики: «Почти половина этого роста, то есть 0,6%, пришлась на рост по сравнению с последним кварталом прошлого года. Эти показатели роста похожи на прошлогодние предварительные оценки экономического роста, которые в начале года также показывали ускорение роста».

«Показатели экономического роста в этом году зависят прежде всего от того, какая часть денег, оставшихся на руках после налоговых изменений, будет потрачена и будет ли она потрачена в Эстонии, а также от того, сколько государство направит на оборонные расходы и какая часть этих денег останется в Эстонии. Вопрос также в том, насколько активно предприятия будут инвестировать: потребность в инвестициях велика», – добавил экономист.