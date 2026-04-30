Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,25%317,82
  • OMX Riga0,14%885,41
  • OMX Tallinn0,04%2 121,4
  • OMX Vilnius0,15%1 445,21
  • S&P 500−0,04%7 135,95
  • DOW 30−0,57%48 861,81
  • Nasdaq 0,04%24 673,24
  • FTSE 1000,13%10 226,54
  • Nikkei 225−1,06%59 284,92
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%87,66
Экономика Эстонии выросла на 1,3% в первом квартале

По предварительной оценке Департамента статистики, в первом квартале 2026 года валовой внутренний продукт Эстонии вырос на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Руководитель службы национальных счетов Департамента статистики Роберт Мюйрсепп отметил, что экспресс-оценка ВВП указывает на отдельные признаки оживления экономики – как по сравнению с первым кварталом, так и с последним кварталом 2025 года.
«Согласно экспресс-оценке ВВП, в первом квартале некоторые признаки указывают на оживление экономики в сравнении как с первым, так и c последним кварталом 2025 года», – сказал Мюйрсепп.
С учетом сезонности и количества рабочих дней ВВП, по экспресс-оценке, вырос на 0,6% по сравнению с четвертым кварталом 2025 года.

Статья продолжается после рекламы

По словам главного экономиста Bigbank Рауля Эаметса, влияние ближневосточного кризиса на основные макропоказатели Эстонии пока относительно умеренное.
«Показатель ВВП подтвердил ощущение, что в начале года экономика начала набирать обороты. Однако рост цен и обострение геополитической ситуации, вероятно, уже во втором квартале затормозят экономический рост, и с большой вероятностью в этом году мы увидим скорее реализацию рисковых сценариев», – отметил он.
Главный экономист Luminor Estonia Ленно Уускюла считает, что экспресс-оценка ВВП в первом квартале показывает постепенное восстановление экономики: «Почти половина этого роста, то есть 0,6%, пришлась на рост по сравнению с последним кварталом прошлого года. Эти показатели роста похожи на прошлогодние предварительные оценки экономического роста, которые в начале года также показывали ускорение роста».
«Показатели экономического роста в этом году зависят прежде всего от того, какая часть денег, оставшихся на руках после налоговых изменений, будет потрачена и будет ли она потрачена в Эстонии, а также от того, сколько государство направит на оборонные расходы и какая часть этих денег останется в Эстонии. Вопрос также в том, насколько активно предприятия будут инвестировать: потребность в инвестициях велика», – добавил экономист.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026