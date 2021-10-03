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dv.ee

3 октября 2021 в 8:32 Поделиться:









В Эстонии вырастут цены на дрова

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Повышение стоимости электроэнергии на производстве дров еще не сказалось, но, по всей видимости, рост цен на бревна вскоре приведет и к повышению стоимости дров, пишет rus.err.ee.

"В это время года стоимость сырья всегда увеличивается в зависимости от доступности леса - в дождливую погоду сырье получить сложнее. А рост цен на сырье приводит к повышению стоимости дров для конечного потребителя", – пояснил член правления деревообрабатывающей фирмы Sakkose Рауно Махлапуу.

Сейчас цены на сырые ольховые дрова начинаются от 40 евро за кубометр, на березовые, ясеневые и дубовые – от 50-60 евро за кубометр.