BaltСap профинансирует строительство Национального стадиона в Вильнюсе

Андрус Тамм: создать рабочие места в Нарве помогут добрососедские отношения с Россией

Примером для Эстонии могла бы служить Финляндия, которая, будучи соседом России, выстраивает свои экономические отношения с ней, исходя из принципов прагматизма, считает Андрус Тамм, кандидат в Нарвское городское собрание от Центристской партии.

Примером для Эстонии могла бы служить Финляндия, которая, будучи соседом России, выстраивает свои экономические отношения с ней, исходя из принципов прагматизма, считает Андрус Тамм, кандидат в Нарвское городское собрание от Центристской партии.