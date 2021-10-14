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    Авиакомпания Alitalia меняет бренд на ITA

    На сегодня запланирован последний полет итальянского государственного авиаперевозчика Alitalia под нынешним названием, передает Euronews.

    Самолет авиакомпании Alitalia (иллюстративное фото).Фото: REMO CASILLI, Reuters/Scanpix
    Последний рейс авиакомпании Alitalia состоится из аэропорта Кальяри на острове Сардиния до римского аэропорта Фьюмичино, сообщает Euronews.
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