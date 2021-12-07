  • Поделиться:

    Президент провозгласил «Закон о Huawei»

    Иллюстративное фото.

    В понедельник президент Эстонии Алар Карис провозгласил поправки к закону об электронной связи, строительному кодексу и к закону о госпошлине. Эти поправки позволят в дальнейшем не допустить на рынок Эстонии телекоммуникационное оборудование от производителей, не входящих в НАТО, ЕС и ОЭСР - например, оборудование Huawei.

    Цель поправок - привести эстонское законодательство в соответствие с директивой Европейского парламента и Совета 2018/1972.

    Одна часть поправок касается выдачи разрешений на оборудование, применяемое в электронных сетях и для оказания электронных услуг. При выдаче таких разрешений будет оцениваться риск оборудования для государственной безопасности Эстонии на основании 12 пунктов, один из которых - местонахождение производителя оборудования.
    Это, однако, не означает, что если один из пунктов (например, местонахождение производителя оборудование) не соответствует критериям риска, то всему оборудованию или программному обеспечению будет автоматически присвоен статус высокого риска. Для этого необходимо провести комплексную оценку. В то же время в пояснительной записке отмечается, что даже несоответствие одному из критериев может повлечь за собой получение статуса высокого риска, при условии, что этот критерий достаточно обоснован и весом.
    В прошлый понедельник, 29 ноября, к президенту обратился председатель правления коммуникационной компании Elisa Сами Сеппянен, призвав не провозглашать закон, поскольку не было установлено механизма компенсации ущерба участникам рынка, которые пострадают от поправок. В частности, в сетях Elisa используется большое количество оборудования Huawei.
    Во вторник директор по продажам Huawei Technologies в Эстонии Алар Хейкла прокомментировал ситуацию, отметив, что подписанные президентом поправки не запрещают использование устройств и программного обеспечения китайской компании.
    «Процедура получения лицензий на использование разрешенного и запрещенного в сетях связи аппаратного и программного оборудования будет утверждена позднее постановлением правительства. Поправки к Закону об электронной связи не запрещают использование оборудования Huawei в телекоммуникационных сетях Эстонии. После 13 лет инвестиций в дигитализацию в Эстонии без каких-либо нарушений безопасности, Huawei и дальше продолжит обслуживать эстонских клиентов», - прокомментировал директор по продажам Huawei Technologies в Эстонии Алар Хейкла.
    Huawei подчеркивает, что все производители сетевого оборудования и программного обеспечения являются международными и используют похожие цепочки поставок, поэтому привязка производителей к конкретной стране не оправдана.
    Ранее компания отзывалась о поправках более критично. Так, представители Huawei не исключали, что проект постановления был создан для того, чтобы устранить их с рынка.
    Кроме того, компания отмечала, что поправки противоречат законодательству Европейского Союза и являются дискриминационными по признаку происхождения.

    Поправки также означают, что:

    • Приложения, которые используют телекоммуникационные сети, будут включены в понятие телекоммуникационных услуг (Skype, Viber и так далее).

    • Права потребителей будут расширены. Провайдер телекоммуникационных услуг будет обязан предоставлять более подробную информацию перед заключением договора.

    • В эстонское законодательство будет введена телекоммуникационная директива ЕС.

    • Телекоммуникационные компании должны будут ходатайствовать о разрешении на эксплуатацию аппаратного и программного обеспечения. Оценивать безопасность оборудования будут Департамент государственных инфосистем, Полиция безопасности, Департамент внешней разведки и Департамент защиты прав потребителя и технического надзора.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Экономист: цены растут быстрее, чем доходы
Äripäev: рост стоимости электричества можно компенсировать дивидендами Eesti Energia
Технический директор Pipedrive Сергей Аникин покидает должность
Инвестор
Что делать, если инвестиционный портфель не растет?
Рано или поздно у каждого частного инвестора возникает чувство, что его портфель перестает расти. Как оценить ситуацию трезво и провести ревизию инвестиций?
Рано или поздно у каждого частного инвестора возникает чувство, что его портфель перестает расти. Как оценить ситуацию трезво и провести ревизию инвестиций?
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Арно Силлат: слишком много хайпа вокруг Rivian
По мнению исполнительного директора Эстонского союза предприятий по продажам и обслуживанию автомобилей Арно Силлата, у компании Rivian (её называют «конкурентом Tesla») нет впечатляющего будущего, т.к. она не предлагает ничего нового. Вместо этого он предлагает обратить внимание на шведскую транспортную компанию.
По мнению исполнительного директора Эстонского союза предприятий по продажам и обслуживанию автомобилей Арно Силлата, у компании Rivian (её называют «конкурентом Tesla») нет впечатляющего будущего, т.к. она не предлагает ничего нового. Вместо этого он предлагает обратить внимание на шведскую транспортную компанию.
Все мнения
Эпицентр
Курьеры Selver о работе в пандемию: это был опустошающий опыт, нас не ценили
"Это был моральный террор", - говорит курьер, работавший в eSelver в разгар коронакризиса. Он считает, что начальство сознательно терзало его и его коллег. Однако по словам специалиста по трудовым взаимоотношениям, в случае с Selver нельзя говорить о притеснениях на работе, хоть работники и чувствовали себя неуютно.
"Это был моральный террор", - говорит курьер, работавший в eSelver в разгар коронакризиса. Он считает, что начальство сознательно терзало его и его коллег. Однако по словам специалиста по трудовым взаимоотношениям, в случае с Selver нельзя говорить о притеснениях на работе, хоть работники и чувствовали себя неуютно.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: Илон сказал - Маск сделал
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение