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Александра Матвеева

7 декабря 2021 в 15:16 Поделиться:









Президент провозгласил «Закон о Huawei»

Иллюстративное фото.

В понедельник президент Эстонии Алар Карис провозгласил поправки к закону об электронной связи, строительному кодексу и к закону о госпошлине. Эти поправки позволят в дальнейшем не допустить на рынок Эстонии телекоммуникационное оборудование от производителей, не входящих в НАТО, ЕС и ОЭСР - например, оборудование Huawei.

Цель поправок - привести эстонское законодательство в соответствие с директивой Европейского парламента и Совета 2018/1972.

Одна часть поправок касается выдачи разрешений на оборудование, применяемое в электронных сетях и для оказания электронных услуг. При выдаче таких разрешений будет оцениваться риск оборудования для государственной безопасности Эстонии на основании 12 пунктов, один из которых - местонахождение производителя оборудования.

Это, однако, не означает, что если один из пунктов (например, местонахождение производителя оборудование) не соответствует критериям риска, то всему оборудованию или программному обеспечению будет автоматически присвоен статус высокого риска. Для этого необходимо провести комплексную оценку. В то же время в пояснительной записке отмечается, что даже несоответствие одному из критериев может повлечь за собой получение статуса высокого риска, при условии, что этот критерий достаточно обоснован и весом.

В прошлый понедельник, 29 ноября, к президенту обратился председатель правления коммуникационной компании Elisa Сами Сеппянен, призвав не провозглашать закон, поскольку не было установлено механизма компенсации ущерба участникам рынка, которые пострадают от поправок. В частности, в сетях Elisa используется большое количество оборудования Huawei.

Во вторник директор по продажам Huawei Technologies в Эстонии Алар Хейкла прокомментировал ситуацию, отметив, что подписанные президентом поправки не запрещают использование устройств и программного обеспечения китайской компании.

«Процедура получения лицензий на использование разрешенного и запрещенного в сетях связи аппаратного и программного оборудования будет утверждена позднее постановлением правительства. Поправки к Закону об электронной связи не запрещают использование оборудования Huawei в телекоммуникационных сетях Эстонии. После 13 лет инвестиций в дигитализацию в Эстонии без каких-либо нарушений безопасности, Huawei и дальше продолжит обслуживать эстонских клиентов», - прокомментировал директор по продажам Huawei Technologies в Эстонии Алар Хейкла.

Huawei подчеркивает, что все производители сетевого оборудования и программного обеспечения являются международными и используют похожие цепочки поставок, поэтому привязка производителей к конкретной стране не оправдана.