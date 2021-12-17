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    Инспекция труда: только на 4 из 107 стройплощадок были соблюдены требования безопасности

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Инспекция труда проверила безопасность труда на 107 строительных площадках, выявила 306 нарушений, запретила использование 13 средств труда и в 22 случаях остановила работы. Только на четырех стройплощадках были соблюдены все требования безопасности труда, сообщает пресс-служба инспекции.

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    14 декабря 2021
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    Проверка строительных площадок была сосредоточена на работе на высоте. Была проверена безопасность передвижения, наличие ограждений опасных зон, использование лестниц и строительных лесов. Из 107 посещенных стройплощадок на момент проверки только четыре соответствовали всем требованиям: OÜ Vanalinna Ehitus, OÜ Fund Ehitus, OÜ Tarva Ehitus, OÜ Balti Vara Ehitus.  На других было выявлено в общей сложности 306 нарушений, в 28 случаях сделаны предписания, которыми запрещено использование 13 опасных для жизни средств труда, в 22 случаях работа в опасных для жизни условиях была остановлена.
    По словам генерального директора Инспекции труда Марет Марипуу, самой большой проблемой на строительных площадках является то, что систематически, от начала и до завершения работ, безопасность труда не продумана и внутренний контроль не действует. Именно эффективный контроль обеспечивает надлежащее повседневное внимание к безопасности. «Несчастные случаи в строительном секторе часто имеют тяжкие последствия, из-за которых работник не может работать в течение долгого времени, – сказала она. – Если сюда добавить заминку с ходом работ и расходы на обучение нового работника, становится ясно, что безопасность труда – это не то, на чем стоит экономить».
    На половине строительных площадок леса и рабочие платформы не были установлены правильно и безопасно. На четверти площадок не были огорожены опасные зоны ведения работ. По-прежнему проблемы с использованием средств индивидуальной защиты. С касками ситуация улучшилась, однако их часто надевают, лишь завидев инспектора. Значительно улучшилась ситуация с ношением обуви с нескользящей и защищенной от проколов подошвой, поскольку пользу от нее работники чувствуют непосредственно.
    В ходе целевой проверки инспекторы Инспекции труда посетили 23 стройплощадки в Харьюмаа, 4 в Ида-Вирумаа, 5 в Ярвамаа, 3 в Ляэнемаа, 6 в Ляэне-Вирумаа, 2 в Пыльвамаа, 20 в Пярнумаа, 16 в Саареском уезде, 14 в Тартумаа, 7 в Валгамаа, 3 в Вильяндимаа и 4 в Вырумаа.
    В 2020 году было зарегистрировано 394 несчастных случая при строительных работах, 122 из них тяжелые, 2 закончились смертью. За девять месяцев этого года, по предварительным данным, произошло 320 несчастных случаев при строительных работах, 101 из них с тяжелым вредом для здоровья, 1 смертельный.

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