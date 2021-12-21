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    Фьючерсные сделки на газ указывают на сохранение высоких цен на весь 2022 год

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Еще два месяца назад на рынке исходили из того, что после трудной зимы цены на "голубое топливо" начнут снижаться, но теперь статистика фьючерсного рынка указывает на сохранение высоких цен в течение всего следующего года.

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    В начале октября на спотовом рынке природного газа цена выросла до 115 евро за мегаватт-час, затем снизилась до 90 евро и несколько недель оставалась на этом уровне, однако теперь снова подскочила выше 140 евро, пишет rus.err.ee.
    "Мы надеялись, что [октябрьский скачок] станет пиком, и в ноябре цены в какой-то момент довольно быстро снижались. Казалось, что все в порядке, но, увы, затем снова вернулся растущий ценовой тренд", - сказал член правления Eesti Gaas Маргус Каазик.
    В октябре по данным фьючерсного рынка прогнозировали, что зимой цены на газ будут высокими, но уже весной вернутся к 40 евро за мегаватт-час и ниже, однако к настоящему времени такого оптимизма больше нет.
    "Сейчас мне самому кажется, что в ближайшие недели ситуация не улучшится. А если изменится, то скорее к худшему", - добавил Каазик.

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