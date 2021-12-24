Цены на газ в Европе упали ниже 1300 долларов за тысячу кубометров
По данным биржи ICE, в пятницу цены на газ в Европе упали ниже 1300 долларов за тысячу кубометров, сообщает агентство РБК.
За последние дни цены на газ в Европе снизились почти на 40%.Фото: Reuters/Scanpix
Цена январских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах снизилась сегодня днем более чем на 20% до 1261 доллара за 1000 кубометров, или до 105,95 евро за мегаватт-час, информирует РБК.
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