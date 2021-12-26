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    Объем мировой экономики в 2022 году превысит 100 трлн долларов

    В 2022 году объем мировой экономики впервые в истории превысит 100 триллионов долларов - на два года раньше прогнозов, сообщает агентство Reuters.

    CEBR: если странам не удастся обуздать инфляцию, через пару лет мир может вновь столкнуться с перспективой рецессии.Фото: Reuters/Scanpix
    По данным экспертов британского Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR), росту глобального валового внутреннего продукта будет способствовать дальнейшее восстановление мировой экономики после пандемии, передает Reuters.
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