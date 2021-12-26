Объем мировой экономики в 2022 году превысит 100 трлн долларов

Отток средств из инвестирующих в Россию фондов достиг годового максимума

Как сообщает "Коммерсант", чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации, за неделю составил 483 млн долларов - это максимальный показатель с весны 2020 года.

Как сообщает "Коммерсант", чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации, за неделю составил 483 млн долларов - это максимальный показатель с весны 2020 года.