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dv.ee

6 января 2022 в 8:18 Поделиться:









Первые морские ветропарки в Эстонии могут построить к концу 2020-х годов

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Первые морские парки ветрогенераторов в Эстонии могут быть построены к концу текущего десятилетия, пишет rus.ee.ee.

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Соответствующая территориальная планировка, позволяющая строить новые ветрогенераторы в прибрежных водах Эстонии, вскоре будет представлена на утверждение правительству и определит три морских участка, на которых можно будет строить ветрогенераторы.

Первый из них примыкает к уже разрабатываемому парку ветрогенераторов в Рижском заливе. Второй и самый крупный участок находится к западу от Сааремаа, третий небольшой участок находится также рядом с этим островом.

По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, компании подали заявки в общем объеме около 13 гигаватт: "Это показывает, что интерес на самом деле очень большой. Когда планировку утвердят, надо будет начинать рассматривать заявки, можно будет начинать исследования, и тогда выяснится, где на самом деле можно будет построить [ветрогенераторы]", - сказал он.