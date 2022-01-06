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    Первые морские ветропарки в Эстонии могут построить к концу 2020-х годов

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Первые морские парки ветрогенераторов в Эстонии могут быть построены к концу текущего десятилетия, пишет rus.ee.ee.

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    27 декабря 2021
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    Соответствующая территориальная планировка, позволяющая строить новые ветрогенераторы в прибрежных водах Эстонии, вскоре будет представлена на утверждение правительству и определит три морских участка, на которых можно будет строить ветрогенераторы.
    Первый из них примыкает к уже разрабатываемому парку ветрогенераторов в Рижском заливе. Второй и самый крупный участок находится к западу от Сааремаа, третий небольшой участок находится также рядом с этим островом.
    По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, компании подали заявки в общем объеме около 13 гигаватт: "Это показывает, что интерес на самом деле очень большой. Когда планировку утвердят, надо будет начинать рассматривать заявки, можно будет начинать исследования, и тогда выяснится, где на самом деле можно будет построить [ветрогенераторы]", - сказал он.

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