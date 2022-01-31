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dv.ee

31 января 2022 в 14:38 Поделиться:









Крупнейший в Эстонии производитель компонентов из клееного бруса хочет купить стекольный бизнес

Завод Baltiklaas. Фото: Barrus

Крупнейший в Эстонии производитель компонентов из клееного бруса Barrus планирует купить компанию Baltiklaas, крупнейшего в Эстонии производителя стеклопакетов, многослойного стекла и закаленного стекла, пишет Äripäev.

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Baltiklaas входит в международный концерн Saint-Gobain. Генеральный директор Barrus Мартти Корк ранее возглавлял компанию, которую теперь хочет приобрести.

Для завершения сделки необходимо одобрение Департамента конкуренции, которое стороны надеются получить к февралю.

После вступления сделки в силу компании продолжат работать отдельно — существующие бренды будут сохранены, а соглашения с сотрудниками, клиентами и партнерами останутся в силе.

«Мы не планируем каким-либо образом объединять руководство. Для нас это финансовая инвестиция в эстонское промышленное предприятие. Разумеется, этот рынок мы знаем чуть лучше других, но не планируем кросс-продаж или чего-то подобного», - прокомментировал Мартти Корк.

Как сообщает Saint-Gobain Eesti, продажа Baltiklaas связана с решением концерна выйти из бизнеса по производству и продаже строительного стекла в разных странах, в том числе в Эстонии. Barrus же планирует расширить бизнес за счет производственных направлений, косвенно связанных с основным бизнесом.

Cогласно отчету Saint-Gobain Eesti за 2020 году, оборот Baltiklaas в прошлом году составил примерно 20 млн евро. В то же время доход от продаж Barrus в том же году превысил 54 млн евро.

Baltiklaas является крупнейшим производителем стеклопакетов, многослойного стекла и закаленного стекла в Эстонии, из которых около 30% всего производства экспортируется напрямую.