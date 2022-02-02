TLT объявило тендер на приобретение 15 электробусов
Таллиннское предприятие общественного транспорта AS Tallinna Linnatransport (TLT) объявило тендер на приобретение 15 электрических автобусов и зарядных станций для их обслуживания.
На дорогах Таллинна прошли испытания пять электробусов от разных производителей.Фото: Лийз Трейманн
В условиях тендера оговаривается возможность докупить впоследствии еще 15 электробусов, сообщается в пресс-релизе предприятия.
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