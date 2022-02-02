В Эстонии сделана крупнейшая инвестиция в производство бетона за последние 10 лет
Новый бетонный завод под Пярну.Фото: Betoonimeister
На прошлой неделе в технопарке Сауга под Пярну вступил в строй новый бетонный завод. Это крупнейшая инвестиция в производство бетона в Эстонии за последние десять лет.
По словам руководителя предприятия AS Betoonimeister Калле Суйтслеппа, строительный рынок быстро развивается по всей Эстонии, и строительство крупных инфраструктурных объектов стремительно увеличивает спрос на товарный бетон. "Мы видим, что большие инвестиции шагают и за пределы Таллинна. Строительство Rail Baltica, планируемые парки ветрогенераторов повысят спрос на бетонные смеси в одном только Пярнуском уезде в ближайшие годы во много раз", - сообщил Суйтслепп в пресс-релизе.
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