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dv.ee

2 февраля 2022 в 12:58 Поделиться:









В Эстонии сделана крупнейшая инвестиция в производство бетона за последние 10 лет

Новый бетонный завод под Пярну. Фото: Betoonimeister

На прошлой неделе в технопарке Сауга под Пярну вступил в строй новый бетонный завод. Это крупнейшая инвестиция в производство бетона в Эстонии за последние десять лет.

По словам руководителя предприятия AS Betoonimeister Калле Суйтслеппа, строительный рынок быстро развивается по всей Эстонии, и строительство крупных инфраструктурных объектов стремительно увеличивает спрос на товарный бетон. "Мы видим, что большие инвестиции шагают и за пределы Таллинна. Строительство Rail Baltica, планируемые парки ветрогенераторов повысят спрос на бетонные смеси в одном только Пярнуском уезде в ближайшие годы во много раз", - сообщил Суйтслепп в пресс-релизе.