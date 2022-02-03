Зафиксирован 6851 новый случай коронавируса, умерли 8 человек
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 12 217 тестов на коронавирус, 6851 из них дал положительный результат.
Медсестра в маске (иллюстративное фото).Фото: Renaud Philippe, Reuters/Scanpix
Как сообщает Департамент здоровья, за сутки от коронавируса скончались 8 человек в возрасте от 58 до 84 лет.
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