Новости

dv.ee

3 февраля 2022 в 9:36 Поделиться:









Зафиксирован 6851 новый случай коронавируса, умерли 8 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 12 217 тестов на коронавирус, 6851 из них дал положительный результат.

Медсестра в маске (иллюстративное фото). Фото: Renaud Philippe, Reuters/Scanpix

Как сообщает Департамент здоровья, за сутки от коронавируса скончались 8 человек в возрасте от 58 до 84 лет.