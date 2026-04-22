Игорь Грецкий: США временно не поставляют боеприпасы? Не вижу никакой катастрофы

HIMARS не является безальтернативным видом вооружений, и если будут задержки в поставках, у эстонского правительства всегда будет альтернатива, убежден военный эксперт Игорь Грецкий.
20 апреля министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил после телефонного разговора с министром обороны США Питом Хегсетом, что поставки боеприпасов для систем залпового огня HIMARS и противотанковых систем Javelin приостанавливаются до окончания иранского конфликта. Насколько это подрывает обороноспособность страны?
Научный сотрудник Международного центра оборонных исследований Игорь Грецкий убежден, что не подрывает совсем.
«Не вижу никакой катастрофы, – говорит Грецкий. – Временное прекращение поставок по техническим причинам не является чем-то новым или необычным: например, шесть лет назад возникали задержки по Тайваню из-за перебоев на производственных мощностях. Поэтому любое правительство, закупающее оружие извне, всегда просчитывает план Б».
«Например, Польша закупает РСЗО не только в Америке, но и в Южной Корее. То же самое делают и страны Балтии, закупая не только HIMARS’ы, но и корейские K-239. Если вдруг (гипотетически) будут задержки американского вооружения, то всегда найдутся альтернативы – без какого-либо ущерба для обороноспособности страны. Жесткой ориентации на одного поставщика нет и быть не должно», – отметил он.
По словам Грецкого, рынок вооружений не ограничивается США и Южной Кореей, и вооружение можно купить в том числе в Европе, например, во Франции или Германии – пусть во втором случае производство идет с участием американских компаний, таких как Lockheed Martin.
Он также прокомментировал слова
военного эксперта Меэлиса Ойдсалу, высказавшего в интервью ERR скепсис в отношении того, могут ли США быть для Эстонии надежным партнером.
«Странам Балтии следует переоценить надежность США как поставщика. Это вопрос не политической надежности, а технический – они просто не в состоянии производить. Оборонно-промышленная база США не развивалась с целью вести очень интенсивные и крупные войны. В этом проблема», – сказал Ойдсалу, назвавший Южную Корею хорошей альтернативой для поставок из США и считающий, что для этой страны сложившаяся ситуация – хорошая возможность.
Грецкий же смотрит на взаимоотношения с американцами более оптимистично.
«Объемы, которые законтрактовала для себя Эстония – не то чтобы способны перегрузить американские мощности. Предлагаю это взять за аксиому», – сказал он.
