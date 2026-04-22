22.04.26, 11:57 Игорь Грецкий: США временно не поставляют боеприпасы? Не вижу никакой катастрофы HIMARS не является безальтернативным видом вооружений, и если будут задержки в поставках, у эстонского правительства всегда будет альтернатива, убежден военный эксперт Игорь Грецкий.

Научный сотрудник Международного центра оборонных исследований Игорь Грецкий убежден, что от задержек поставок американских боеприпасов эстонская обороноспособность не пострадает.

20 апреля министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил после телефонного разговора с министром обороны США Питом Хегсетом, что поставки боеприпасов для систем залпового огня HIMARS и противотанковых систем Javelin приостанавливаются до окончания иранского конфликта. Насколько это подрывает обороноспособность страны?

Научный сотрудник Международного центра оборонных исследований Игорь Грецкий убежден, что не подрывает совсем.

«Не вижу никакой катастрофы, – говорит Грецкий. – Временное прекращение поставок по техническим причинам не является чем-то новым или необычным: например, шесть лет назад возникали задержки по Тайваню из-за перебоев на производственных мощностях. Поэтому любое правительство, закупающее оружие извне, всегда просчитывает план Б».

«Например, Польша закупает РСЗО не только в Америке, но и в Южной Корее. То же самое делают и страны Балтии, закупая не только HIMARS’ы, но и корейские K-239. Если вдруг (гипотетически) будут задержки американского вооружения, то всегда найдутся альтернативы – без какого-либо ущерба для обороноспособности страны. Жесткой ориентации на одного поставщика нет и быть не должно», – отметил он.

По словам Грецкого, рынок вооружений не ограничивается США и Южной Кореей, и вооружение можно купить в том числе в Европе, например, во Франции или Германии – пусть во втором случае производство идет с участием американских компаний, таких как Lockheed Martin.

Он также прокомментировал слова военного эксперта Меэлиса Ойдсалу, высказавшего в интервью ERR скепсис в отношении того, могут ли США быть для Эстонии надежным партнером.

«Странам Балтии следует переоценить надежность США как поставщика. Это вопрос не политической надежности, а технический – они просто не в состоянии производить. Оборонно-промышленная база США не развивалась с целью вести очень интенсивные и крупные войны. В этом проблема», – сказал Ойдсалу, назвавший Южную Корею хорошей альтернативой для поставок из США и считающий, что для этой страны сложившаяся ситуация – хорошая возможность.

Грецкий же смотрит на взаимоотношения с американцами более оптимистично.

«Объемы, которые законтрактовала для себя Эстония – не то чтобы способны перегрузить американские мощности. Предлагаю это взять за аксиому», – сказал он.