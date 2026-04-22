Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,11%316,62
  • OMX Riga0,4%889,66
  • OMX Tallinn0,24%2 122,63
  • OMX Vilnius0,05%1 422,31
  • S&P 500−0,63%7 064,01
  • DOW 30−0,59%49 149,38
  • Nasdaq −0,59%24 259,97
  • FTSE 1000,02%10 499,7
  • Nikkei 2250,4%59 585,86
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,14
Игорь Грецкий: США временно не поставляют боеприпасы? Не вижу никакой катастрофы

HIMARS не является безальтернативным видом вооружений, и если будут задержки в поставках, у эстонского правительства всегда будет альтернатива, убежден военный эксперт Игорь Грецкий.
Научный сотрудник Международного центра оборонных исследований Игорь Грецкий убежден, что от задержек поставок американских боеприпасов эстонская обороноспособность не пострадает.
  • Foto: Прийт Мюрк / ERR / Scanpix
20 апреля министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил после телефонного разговора с министром обороны США Питом Хегсетом, что поставки боеприпасов для систем залпового огня HIMARS и противотанковых систем Javelin приостанавливаются до окончания иранского конфликта. Насколько это подрывает обороноспособность страны?
Научный сотрудник Международного центра оборонных исследований Игорь Грецкий убежден, что не подрывает совсем.
«Не вижу никакой катастрофы, – говорит Грецкий. – Временное прекращение поставок по техническим причинам не является чем-то новым или необычным: например, шесть лет назад возникали задержки по Тайваню из-за перебоев на производственных мощностях. Поэтому любое правительство, закупающее оружие извне, всегда просчитывает план Б».

«Например, Польша закупает РСЗО не только в Америке, но и в Южной Корее. То же самое делают и страны Балтии, закупая не только HIMARS’ы, но и корейские K-239. Если вдруг (гипотетически) будут задержки американского вооружения, то всегда найдутся альтернативы – без какого-либо ущерба для обороноспособности страны. Жесткой ориентации на одного поставщика нет и быть не должно», – отметил он.
По словам Грецкого, рынок вооружений не ограничивается США и Южной Кореей, и вооружение можно купить в том числе в Европе, например, во Франции или Германии – пусть во втором случае производство идет с участием американских компаний, таких как Lockheed Martin.
Он также прокомментировал слова военного эксперта Меэлиса Ойдсалу, высказавшего в интервью ERR скепсис в отношении того, могут ли США быть для Эстонии надежным партнером.
«Странам Балтии следует переоценить надежность США как поставщика. Это вопрос не политической надежности, а технический – они просто не в состоянии производить. Оборонно-промышленная база США не развивалась с целью вести очень интенсивные и крупные войны. В этом проблема», – сказал Ойдсалу, назвавший Южную Корею хорошей альтернативой для поставок из США и считающий, что для этой страны сложившаяся ситуация – хорошая возможность.
Грецкий же смотрит на взаимоотношения с американцами более оптимистично.
«Объемы, которые законтрактовала для себя Эстония – не то чтобы способны перегрузить американские мощности. Предлагаю это взять за аксиому», – сказал он.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026