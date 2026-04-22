Olympic требует от руководителей Baltcap проценты с арестованных миллионов

Из нового судебного спора следует, что Европейская прокуратура в ходе расследования арестовала 27,2 млн евро на счетах OB Holding 1 – материнской компании Olybet, принадлежащей владельцам Olympic, а также 5,1 млн евро на счетах литовской компании.
Foto: Andras Kralla
Между Olympic и Baltcap идет острый спор. Следствие считает, что управляющий фондом Baltcap Шарунас Степуконис вывел из компаний фонда более 40 млн евро, причем значительную часть суммы он проиграл в онлайн-казино Olybet, входящем в концерн Olympic.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
