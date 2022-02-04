Хакеры нарушили работу десятков нефтетерминалов по всему миру

Бизнесмена приговорили к четырем годам реального срока: «Мой приговор - нечто невероятное»

Согласно недавнему решению суда, известный в Ида-Вирумаа предприниматель строительного сектора Алар Сепперн должен отправиться за решетку на четыре года по обвинению в налоговых преступлениях и мошенничестве. Этот приговор выглядит необычайно суровым для Эстонии, где за экономические преступления, как правило, наказывают условно. Судья, однако, считает, что этого предпринимателя следовало наказать именно так: «Алар Сепперн столько обманывал, что это стало для него нормой».

Согласно недавнему решению суда, известный в Ида-Вирумаа предприниматель строительного сектора Алар Сепперн должен отправиться за решетку на четыре года по обвинению в налоговых преступлениях и мошенничестве. Этот приговор выглядит необычайно суровым для Эстонии, где за экономические преступления, как правило, наказывают условно. Судья, однако, считает, что этого предпринимателя следовало наказать именно так: «Алар Сепперн столько обманывал, что это стало для него нормой».