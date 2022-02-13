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    Кличко: после Украины на очереди будут страны Балтии

    Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: SERGEI SUPINSKY, Scanpix

    После Украины на очереди у России будут страны Балтии, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Welt am Sonntag, передает DW.

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    12 февраля 2022
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    Мэр Киева Виталий Кличко призвал мир к солидарности с Украиной: "Мы в Украине готовы к самому худшему, сейчас мир должен оказать нам поддержку", - заявил политик в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.
    По словам Кличко, Владимир Путин стремится к мировому влиянию, "и Запад должен знать, что после Украины на очереди будут страны Балтии".
    "Если Олаф Шольц и другие государственные лидеры будут говорить с Путиным, они должны ясно дать ему понять одно: вся наша страна будет бороться против нападения, и это будет иметь очень серьезные последствия", - подчеркнул он.
    Ранее, 27 января в интервью DW Виталий Кличко высказался за дипломатические урегулирование конфликта вокруг Украины, но подчеркнул, что оно не может быть достигнуто за счет интересов его страны: "Ведь не секрет: Россия желает восстановить советскую империю. Но мы не хотим обратно в СССР".

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