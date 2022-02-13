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    Эстония призывает своих граждан покинуть Украину

    Протесты на Украине. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

    МИД Эстонии посоветовал гражданам отказаться от поездок на Украину, а уже находящимся там — покинуть страну, пишет Rus.Delfi.

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    9 февраля 2022
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    Как говорится в сообщении МИД Эстонии, в связи усилившейся военной деятельностью России ситуация на границе Украины вызывает озабоченность.
    Исходя из этого МИД ЭР рекомендует без насущней необходимости не ехать на Украину, а находящихся на Украине граждан Эстонии призывает взвесить необходимость пребывания там и по возможности вернуться в Эстонию.
    Находящихся на Украине граждан ЭР просят зарегистрировать своё пребывание на домашней страничке МИД Эстонии.
    Раннее с подобной рекомендацией выступили также Латвия, Великобритания, Израиль, Нидерланды, Черногория, Япония, США и Южная Корея.

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