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dv.ee

13 февраля 2022 в 9:08 Поделиться:









Эстония призывает своих граждан покинуть Украину

Протесты на Украине. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

МИД Эстонии посоветовал гражданам отказаться от поездок на Украину, а уже находящимся там — покинуть страну, пишет Rus.Delfi.

Как говорится в сообщении МИД Эстонии, в связи усилившейся военной деятельностью России ситуация на границе Украины вызывает озабоченность.

Исходя из этого МИД ЭР рекомендует без насущней необходимости не ехать на Украину, а находящихся на Украине граждан Эстонии призывает взвесить необходимость пребывания там и по возможности вернуться в Эстонию.

Находящихся на Украине граждан ЭР просят зарегистрировать своё пребывание на домашней страничке МИД Эстонии.

Раннее с подобной рекомендацией выступили также Латвия, Великобритания, Израиль, Нидерланды, Черногория, Япония, США и Южная Корея.