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    За год число безработных снизилось, но период безработицы удлинился

    По данным Департамента статистики, в 2021 году уровень участия в рабочей силе составил 71,1%, уровень трудовой занятости – 66,7%, уровень безработицы – 6,2%. Безработных в стране насчитывалось 43 100 человек - на 4800 человек меньше, чем годом ранее.

    Бюро Кассы по безработице (иллюстративное фото).Фото: Андрес Хаабу
    Как сообщает Департамент статистики, безработными числились 24 100 мужчин и 18 900 женщин. Уровень безработицы среди эстонцев составил 4,7%, среди русских – 9,8% и среди лиц других национальностей – 7,9%.
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