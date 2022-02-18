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dv.ee

18 февраля 2022 в 7:35 Поделиться:









Изменения в Законе о рынке электроэнергии прошли второе чтение

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Сегодня на заседании Рийгикогу рассмотрел во втором чтении законопроект, призванный перенести в эстонское законодательство директиву Европейского парламента и совета, касающуюся изменения общих предписаний для внутреннего рынка электроэнергии.

Инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии и в другие законы (426 SE) призван расширить возможности рассредоточенного производства электроэнергии посредством регулирования об активных пользователях сетевой услуги, сообщает пресс-служба Рийгикогу.