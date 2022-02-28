Эстонский производитель одежды Marat прекращает производство в Беларуси
По словам исполнительного директора Marat Рауля Сакса, в свете событий последних дней продолжать сотрудничество невозможно.Фото: Liis Treimann
В связи с событиями в Украине эстонский производитель одежды Marat сообщил о прекращении производства в Беларуси.
По словам исполнительного директора Marat Рауля Сакса, эстонское предприятие сотрудничало с белорусской фирмой более десяти лет, но в свете событий последних дней продолжать такое сотрудничество невозможно, пишет rus.err.ee.
"Несмотря на то, что партнером было частное предприятие, мы все же считаем необходимым поменять свою цепочку поставок, – пояснил Сакс. – Продолжив производство в Беларуси, мы нарушили бы свои принципы. Перевод производства в другую страну – большой и затратный вызов для нас, но наши принципы в этом вопросе превыше наших коммерческих интересов".
Новым местом производства может стать Македония, где сейчас шьют рубашки бренда Sangar.
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