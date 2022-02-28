Соединяющий Эстонию с Европой газопровод будет запущен 1 мая
Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
Газопровод GIPL, который ранее планировалось запустить в середине 2022 года, начнет работу уже в начале мая, сообщает ERR со ссылкой на польскую сетевую компанию Gaz System.
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