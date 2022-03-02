ERAA призывает перевозчиков помочь с доставкой гуманитарной помощи в Украину

Акции Silvano упали на 50% за два дня

Акции производителя одежды Silvano подешевели на 50% по сравнению с пятничной ценой закрытия из-за того, что основной бизнес компании находится в России и Беларуси. Биржа добавила акцию Silvano в список для дополнительного контроля, пишет

Акции производителя одежды Silvano подешевели на 50% по сравнению с пятничной ценой закрытия из-за того, что основной бизнес компании находится в России и Беларуси. Биржа добавила акцию Silvano в список для дополнительного контроля, пишет