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    ERAA призывает перевозчиков помочь с доставкой гуманитарной помощи в Украину

    Флаг Украины. Иллюстративное фото.

    Эстонская ассоциация международных автоперевозчиков (ERAA) просит отозваться тех автоперевозчиков, у которых есть возможность отвезти в Украину собранную жителями Эстонии гуманитарную помощь.

    Транспортировка пожертвования в Украину может понадобиться в любой момент, поэтому важна скорость доставки, отмечают в ассоциации. Перевозчикам, желающим и способным оказать транспортную помощь, необходимо связаться с ERAA.
    Контактное лицо в ERAA - Эвелин Маар: [email protected], телефон 6062040.

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