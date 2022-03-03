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    Галерея: в Эстонии официально открылись магазины Lidl

    Фото: Liis Treimann

    Немецкая сеть супермаркетов Lidl открыла в четверг восемь магазинов в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну.

    Из восьми магазинов торговой сети пять находятся в столице, пишет rus.err.ee.
    Lidl будет продавать в Эстонии свои собственные бренды, а также продукцию местных производителей.
    По данным Lidl, компания инвестировала более 80 миллионов евро и создала свыше 1000 рабочих мест в Эстонии.
    Lidl является частью розничной группы Schwarz, представленной в 32 странах. Оборот Schwarz Group в 2020 году составил 125,3 млрд евро.
    36 фото
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