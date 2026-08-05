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Инвестор Тоомас: я ожидал от Маска большего

Результаты недавно вышедшей на биржу SpaceX значительно превзошли ожидания аналитиков и в целом оказались неплохими, однако от Маска ожидали что-то особенного, что помогло бы акциям укрепиться.
Несмотря на быстрый рост показателей, котировки могут продолжить падение: вскоре инсайдеры получат возможность продать свои акции.
  • Несмотря на быстрый рост показателей, котировки могут продолжить падение: вскоре инсайдеры получат возможность продать свои акции.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Илон Маск известен инвесторам громкими заявлениями и масштабными планами, однако на первой квартальной конференции SpaceX от него ждали чего-то действительно сенсационного, что поддержало бы акции перед ожидаемой волной продаж. О роботах на Луне Маск упомянул, но этого оказалось мало.
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