Инвестор Тоомас: я ожидал от Маска большего

Несмотря на быстрый рост показателей, котировки могут продолжить падение: вскоре инсайдеры получат возможность продать свои акции.
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Илон Маск известен инвесторам громкими заявлениями и масштабными планами, однако на первой квартальной конференции SpaceX от него ждали чего-то действительно сенсационного, что поддержало бы акции перед ожидаемой волной продаж. О роботах на Луне Маск упомянул, но этого оказалось мало.
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Космическая компания SpaceX, также работающая в сфере искусственного интеллекта, во вторник опубликовала первый в своей истории квартальный отчет в статусе публичной компании. Результаты превзошли прогнозы аналитиков, однако на внебиржевых торгах акции все же начали дешеветь.
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