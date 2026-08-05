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Продажи электромобилей в июле резко выросли

В июле рынок новых легковых автомобилей в Эстонии продолжил расти, а продажи электромобилей резко увеличились, сообщил Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей Эстонии.
В июле на дорогах Эстонии появилось еще 176 электромобилей.
  • В июле на дорогах Эстонии появилось еще 176 электромобилей.
  • Foto: Andras Kralla
В июле в Эстонии продали 1613 новых легковых автомобилей – на 46% больше, чем в июле прошлого года. За семь месяцев этого года эстонские автодилеры передали клиентам в общей сложности 11 592 новых легковых автомобиля, что на 60% превышает результат за тот же период прошлого года.
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