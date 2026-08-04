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Валерия Кийск покидает руководство Redgate Capital: «Конфликта нет, есть разногласия»

Валерия Кийск покидает Redgate Capital после более чем 17 лет активного управления и партнерства. По ее словам, конфликта с партнерами нет, однако существуют определенные разногласия.
После 17 лет работы Валерия Кийск покидает руководство Redgate Capital. «Я не хочу говорить, что появилась трещина, но это первый случай, когда при обсуждении будущего достичь консенсуса оказалось не так просто», – сказала она.
  • После 17 лет работы Валерия Кийск покидает руководство Redgate Capital. «Я не хочу говорить, что появилась трещина, но это первый случай, когда при обсуждении будущего достичь консенсуса оказалось не так просто», – сказала она.
  • Foto: Liis Treimann
Кийск уходит с должности партнера Redgate Capital и руководителя направления корпоративного финансового консультирования, но останется пассивным совладельцем занимающейся инвестициями Redgate Fund Management и компании по управлению активами Redgate Wealth.
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