Валерия Кийск покидает руководство Redgate Capital: «Конфликта нет, есть разногласия»

После 17 лет работы Валерия Кийск покидает руководство Redgate Capital. «Я не хочу говорить, что появилась трещина, но это первый случай, когда при обсуждении будущего достичь консенсуса оказалось не так просто», – сказала она.
Foto: Liis Treimann
Кийск уходит с должности партнера Redgate Capital и руководителя направления корпоративного финансового консультирования, но останется пассивным совладельцем занимающейся инвестициями Redgate Fund Management и компании по управлению активами Redgate Wealth.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
«Я, кажется, даже немного побаиваюсь этой силищи, когда мы встретимся сразу со всеми этими женщинами», – сказал фотограф перед интервью. И правда, это необычайно большое число людей, которых мы собрали для одного портретного материала. Восемь женщин, у которых на всех 19 детей и активов в портфелях на 20 с лишним миллионов евро.
Экономический спад не длится вечно – с этой мыслью уже сейчас нужно принимать решения. Компании, которые до сих пор ждут лучших времен, вскоре исчезнут с рынка, пишет Валерия Кийск в ответе на опрос деловых лидеров, проведенный изданием Äripäev.
Экономический спад не длится вечно – с этой мыслью уже сейчас нужно принимать решения. Компании, которые до сих пор ждут лучших времен, вскоре исчезнут с рынка, пишет Валерия Кийск в ответе на опрос деловых лидеров, проведенный изданием Äripäev.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.