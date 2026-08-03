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Тартуские мучные короли стали крупнейшими производителями продуктов питания в Эстонии

Выручка пищевых предприятий, принадлежащих тартуским мучным королям Ромету Пухку и Ууно Лаузингу, в прошлом году превысила полмиллиарда евро. По этому показателю они обошли даже Maag Grupp.
Пищевые предприятия Ууно Лаузинга (слева) и Ромета Пухка в прошлом году заметно увеличили выручку, однако их рентабельность несколько снизилась.
  • Пищевые предприятия Ууно Лаузинга (слева) и Ромета Пухка в прошлом году заметно увеличили выручку, однако их рентабельность несколько снизилась.
  • Foto: Jassu Hertsmann
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