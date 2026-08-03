Тартуские мучные короли стали крупнейшими производителями продуктов питания в Эстонии

Крупнейший производитель муки в Эстонии Tartu Mill в прошлом году увеличил выручку и объем производства, однако операционная прибыль компании сократилась на четверть. В этом году роста выручки не ожидается, а из-за изменения цен на зерно, качества сырья и спроса прибыль может снизиться еще сильнее.