Тартуские мучные короли стали крупнейшими производителями продуктов питания в Эстонии

Крупнейший производитель муки в Эстонии Tartu Mill в прошлом году увеличил выручку и объем производства, однако операционная прибыль компании сократилась на четверть. В этом году роста выручки не ожидается, а из-за изменения цен на зерно, качества сырья и спроса прибыль может снизиться еще сильнее.
Инвестиционная компания Tiigi Keskus, принадлежащая предпринимателям Ромету Пухку и Ууно Лаузингу и владеющая, например, производителем муки Tartu Mill, заработала в прошлом году более 20 млн евро чистой прибыли. Владельцы фирмы купили и продали несколько крупных предприятий.
Представьте себе прекрасный летний день: после напряженного рабочего дня вы, наконец, оказываетесь на одном из живописных эстонских пляжей. Температура морской воды едва достигает 18 градусов, но вы как закаленный предприниматель знаете, что смелость города берет, и без долгих раздумий бросаетесь в воду.