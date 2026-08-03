Назад Строить ласнамяэский бассейн никто не торопится: дорого и не факт, что окупится Конкурс на строительство и эксплуатацию олимпийского бассейна в Ласнамяэ только объявлен, но его уже критикуют. Евгений Осиновский обвиняет власти Таллинна в предвзятости: выиграть, по его словам, может только Capital Mill, поскольку строить нужно по ее проекту. Но даже она не спешит – совладелец Игорь Мельдер объясняет покупку доли в потенциальном операторе бассейна, Mustamäe Spa, интересами за пределами столицы.

Многострадальный бассейн в Ласнамяэ пошел на третий круг, тендер на его строительство завершится 1 октября. По условиям, победитель сможет заключить с городом договор, по которому все построенные объекты останутся в собственности Таллинна, но управлять и получать прибыль с них будет компания-оператор, которую выберут одновременно. Город предоставит капитальные инвестиции – ориентировочно 20 млн евро (сумма может измениться в зависимости от того, что предложат участники), а затем будет получать с концессионера плату за аренду земли (2% от кадастровой стоимости). Таллинн рассчитывает на 13 850 евро в год.

Строить придется не только бассейн, но и спа-комплекс – несмотря на то, что сравнительно недалеко оттуда уже запланирован еще один. Концессионер сможет заработать 61,32 млн евро за 50 лет, обещает город. Именно желание финансировать строительство сразу и спа, и бассейна вызывает критику.

При этом ни одна из опрошенных ДВ компаний, некогда проявлявших интерес к проекту, пока не выразила желания участвовать. Включая ранее заинтересованную Capital Mill.

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Олимпийские антирекорды Идея построить в Ласнамяэ, рядом с ледовым дворцом Тондираба, олимпийский бассейн обсуждается больше двадцати лет. Первый тендер на право застройки участков Куукиви, 3 и 5 город провел еще в 2019 году. Победителем стал единственный участник – Tondiraba Ujula OÜ, дочерняя компания Capital Mill, принадлежащая Игорю Мельдеру и Танелю Самуэлю. Однако в августе 2023 года Capital Mill вышла из проекта: пандемия, нападение России на Украину и энергетический кризис подняли стоимость строительства настолько, что выполнить обещания на прежних условиях стало невозможно. Стороны договорились полюбовно – компания бесплатно передала Таллинну готовый строительный проект стоимостью около миллиона евро, а город согласился ее не штрафовать за срыв сделки. Но потребность в бассейне никуда не делась. И спустя несколько месяцев, в ноябре 2023 года, коалиция центристов и социал-демократов почти единогласно (53 голоса «за», среди них будущий мэр Евгений Осиновский) одобрила новую попытку: город предоставляет застройщику до 20 млн евро инвестиционной поддержки, тендер объявляется заново. И в январе 2024-го его действительно объявили. И опять пришел только один участник – Capital Mill. Однако весной 2024 года в Таллинне сменилась власть, и ответственным за городское хозяйство стал Вильяр Яаму (Партия реформ). Новая власть признала тендер недействительным. «Я раскусил эту схему – застройщик не собирался вкладывать в проект собственные деньги», – заявил Яаму. Руководитель одного из потенциальных кандидатов на роль оператора водного центра, Mustamäe Spa и Elamus Spa, Андрес Тийк тогда жаловался, что получил сообщение с намеком: договор подпишут, если он обеспечит «комиссионное вознаграждение и теплое место» в будущем комплексе. Тийк сообщение проигнорировал; спустя неделю, как и было обещано отправителем, договор действительно не подписали. Кто стоял за сообщением, Тийк публично не озвучивал. Вице-мэр Яаму все отрицал. Танель Самуэль считал версию абсурдной и приводил контррасчет: собственный вклад Capital Mill должен был составить 15 млн евро, банковский кредит – 25 млн, вложения оператора в оборудование – еще 5-6 млн. Новая таллиннская власть опять вписала олимпийский бассейн в коалиционный договор. Летом 2025 года под руководством нового вице-мэра прошел архитектурный конкурс, который выиграло бюро VNDL Arhitektuur с проектом «Hõlje». В апреле город обсудил его результаты с участниками рынка – как минимум с двумя. В конкурсной документации приведена стенограмма обсуждения на инфодне 2 апреля 2026 года. Участники – Танель Самуэль и Сильвер Неэме (оба Capital Mill), Райн Юнг (Reval Sport), Михкель Мягер (Hepsor AS) и Майт Мятас (Fund Asset) – увидели новый проект. Он предполагал развитие уже трех отдельных участков: Варраку, 14c под бассейн, Варраку, 14d под спа рядом, а также Куукиви, 3 – под парковку. «План не продуман», – отметил один из участников (в опубликованном протоколе не сказано, кто именно – прим. ред.). Он объяснил, что большой разрешенный объем застройки на Куукиви, 3 «тратится впустую» на парковку: «Предыдущий проект решен комплексно», «не разумнее ли всего вернуться к старому проекту, за два года можно закончить». И город вернулся к старому, то есть сделанному еще Capital Mill. «Все отдается в одни руки» Горячие новости Турецкий инвестор прекращает производство носков Suva в Эстонии Бриллиант, оружие и дом в Виймси: судебный исполнитель продает имущество отбывающего срок Гаммера Борьба за европейскую авиакомпанию усиливается: конкуренты выкладывают сильные карты KM Время как новая роскошь: руководители всё чаще выбирают отдых, где не нужно всё организовывать самостоятельно

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«Мэрия составила документы этого конкурса на 100% исходя из обратной связи, полученной именно со стороны Capital Mill. Другое предприятие, которое участвовало в том же процессе, представило совсем другие комментарии, но они не были учтены в рамках этого конкурса», – утверждает Евгений Осиновский. Он предполагает, что именно Capital Mill подверг критике проект, обсуждавшийся на инфодне, хотя и не знает этого наверняка.

«Новый конкурс ставит условия использования именно проекта, который написан и составлен Capital Mill. Это значит, конечно же, что у них и четкое преимущество в контексте участия в этом конкурсе, – считает политик. – Сроки поставлены таким образом, что перепроектировать ничего уже все равно не удастся для того, чтобы своевременно построить. Понятно, что там никакой реальной конкуренции не будет».

Уложиться в сроки, поставленные в тендере, сможет только та компания, которая делала проект. Понятно, что там никакой реальной конкуренции не будет. Евгений Осиновский

«Бассейн, который нужен для городских нужд, чтобы горожане могли заниматься спортом, чтобы дети могли участвовать в школьных уроках, и чтобы наши спортсмены имели нормальную спортивную базу, должен быть муниципальным. Только это дает нам возможность, с одной стороны, контролировать цены, а с другой стороны, контролировать доступность этой услуги именно для городских нужд», – считает он.

Что касается водного центра, его, по мнению бывшего мэра, можно было строить отдельно, без поддержки города. «Наше видение было такое, что город строит, исходя из результатов архитектурного конкурса, бассейн. И тогда мы выставляем на конкурс свою землю рядом, чтобы уже частный сектор построил водный центр. Такой, какой хочет. От этой модели отказались под давлением Capital Mill», – настаивает Осиновский.

По мнению политика, новый проект никак не защищает интересы спортсменов и горожан: «У города, увы, есть негативные примеры именно со спортивной инфраструктурой, когда частный собственник одного стадиона стал запрашивать чрезмерную сумму с наших школ. А поскольку у школ не было никакой альтернативы для проведения своих уроков физкультуры, мы много лет платили огромную сумму частному собственнику за использование стадиона. Похожая ситуация может возникнуть и в этом случае. Мы никак этим договором не защищены, таких условий в этой концессии нет».

Нынешние городские власти с критикой не согласны. «Наоборот, настолько широко поставлены условия конкурса, что все, кто заинтересован, могут участвовать, – говорит старейшина Ласнамяэ Мирослав Березовский. – Почему мы взяли именно этот проект, который нами уже поручалось разработать? Потому что там есть спа, и это очень важно. Он (Осиновский – прим. ред.) говорит, что якобы город дарит кому-то, кто там будет строить, 20 млн. Нет, мы хорошо понимаем, что сам 50-метровый бассейн, который нужен для подготовки спортсменов к соревнованиям, убыточен. Если город просто построил бы бассейн, как предлагает Осиновский, мы ежегодно доплачивали бы там еще где-то 1,5-2 млн евро просто на управление этим бассейном».

По его оценке, проект, к которому вернулись, более ясен и прозрачен, и конкурсные условия учитывают обязательное время для школ и тренировок». Старейшина поясняет, что от варианта, предложенного при мэрии Осиновского отказались, поскольку в нем нет спа, к тому же парковка на старом месте привычнее и рациональнее с точки зрения использования площади.

«Проект на Куукиви – это же проект вместе с разрешением на строительство, это самый понятный, легкий путь. Там надо было изменить по запросу Союза плавания то, что там 25-метровый бассейн был, шесть дорожек, а они хотели больше. Мы это учли, и это как дополнение сейчас идет, во время строительства и проектирования будет сделано изменение. А в остальном, проект выбран, чтобы не тратить снова время на все эти обсуждения. Снова эти качели – зачем? Людей не интересуют наши споры, кому-то нравится Березовский, кому-то нравится Осиновский, это очень хорошо. Но люди хотят конкретно результат видеть, и, честно говоря, я тоже».

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Кому-то нравится Березовский, кому-то нравится Осиновский, это очень хорошо. Но люди хотят конкретно результат видеть. Мирослав Березовский старейшина Ласнамяэ

«Я очень надеюсь, что будет интерес. Это же международный конкурс, могут приходить и иностранные компании. Надеюсь, что их будет больше, чем одна или две, и они к этому серьезно отнесутся. Так что до первого октября у них есть время, ждем», – оптимистичен старейшина.

Союз плавания, который представляет спортсменов, заинтересованных в новом бассейне, тоже доволен проектом. Член правления Союза Эркки Ваппер отмечает, что городская администрация привлекла Союз плавания к подготовке проектных условий в соответствии с соглашением о сотрудничестве. И предложения спортсменов были учтены: в новом 50-метровом бассейне можно будет также заниматься синхронным плаванием и водным поло и организовывать соответствующие соревнования. «Если есть какие-либо конкретные факты нарушений, то было бы правильно обратиться в соответствующие инстанции или органы с заявлением», – комментирует он возражения Осиновского.

Экономика проекта, на взгляд Ваппера, очень логична: «Чем больше возможностей заработать деньги, тем ниже себестоимость. Так что максимально многофункциональный и допускающий перекрестное использование спорткомплекс – более эффективный источник прибыли, следовательно, себестоимость предлагаемых услуг ниже. Таким образом, возможна и более низкая продажная цена для клиента или конечного потребителя», – считает он.

Не вызывает у него сомнений в окупаемости и то, что неподалеку от планируемого олимпийского бассейна и спа, буквально с другой стороны Тондираба вскоре откроется первый спа-центр в Ласнамяэ. Его за 10 миллионов евро собирается построить компания Spa Tours, управляющая пятью другими комплексами в Таллинне. Если все пойдет по плану, то там стройку завершат во второй половине 2028 года.

«Да, конечно, это недалеко. Но это же хорошо! Значит, здоровая конкуренция только приветствуется, – не видит проблем Ваппер. – Ласнамяэ – самый большой район Таллинна (и можно сказать, самый большой район Эстонии). Сейчас там нет ни одного спа-центра, а, например, в Мустамяэ их два, и оба отлично справляются и получают хорошую прибыль. Для такого крупного района, как Ласнамяэ, два спа-центра – это вполне нормальная ситуация».

Два спа-центра рядом для такого крупного района, как Ласнамяэ – это вполне нормальная ситуация. Эркки Ваппер член правления Союза плавания

Слились в бассейне

Буквально через несколько дней после объявления конкурса два его потенциальных участника заключили сделку. Теперь 50% Mustamäe Spa принадлежит Игорю Мельдеру и Танелю Самуэлю – владельцам Capital Mill.

«Мы понимаем, что здесь планируется совместное сотрудничество Mustamäe Spa с Capital Mill», – комментирует Осиновский. По его словам, это еще одно доказательство того, что конкурс сделан под Capital Mill и компания, приобретая потенциального конкурента, готовится к реализации проекта.

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В самих компаниях считают иначе. В переписке с ДВ Андрес Тийк, который владеет 50% Mustamäe Spa, сообщил, что окончательное решение об участии в конкурсе еще не принято. «Перед тем, как принять решение, мы в первую очередь оцениваем долгосрочную экономическую устойчивость всех проектов. Для нас важен не только вопрос строительства, но и то, сможет ли такой центр успешно функционировать в течение десятилетий», – отметил он.

Он пояснил, что сомнения компании не связаны с конкретными условиями закупок. «Проблема выходит за рамки технических требований или финансовых гарантий. Таллиннский рынок спа-услуг значительно изменился за последние годы. Вышли новые объекты, и в ближайшие годы ожидается строительство еще нескольких крупных спа-центров, – заметил он. – В такой ситуации необходимо очень тщательно оценить экономическую целесообразность строительства еще одного крупного спа-комплекса и олимпийского бассейна».

По его словам, эксплуатация олимпийского бассейна обходится очень дорого – по оценкам компании, не менее 1,5 миллиона евро в год. В то же время цены на строительство, затраты на материалы и рабочую силу за последние годы значительно выросли, поэтому любые подобные инвестиции должны оцениваться прежде всего с точки зрения долгосрочной бизнес-модели, а не только самого строительства. «В сегодняшних экономических условиях реализация проекта такого масштаба требует очень больших капиталовложений, долгосрочной перспективы и готовности к значительным коммерческим рискам. Это очень крупное инвестиционное решение, и компания, которая его принимает, должна быть очень смелой и обладать очень сильными финансовыми возможностями», – констатирует он.

Совладелец Capital Mill Игорь Мельдер выразился еще жестче: «Решение об участии в конкурсе еще не принято. Ожидания города высоки, условия сложные, и мы потеряли много времени, поэтому рассматриваем инвестиционные возможности за пределами Таллинна и Эстонии. Это также предполагает приобретение доли (в Mustamäe SPA – прим. ред.) для объединения капитала и экспертизы. Как предприниматель я не могу позволить себе комментировать сведение счетов между политиками, по крайней мере, до тех пор, пока это не переходит границы допустимого для нас, включая возможный ущерб репутации».

Не спешат и участники предыдущего инфодня. Компания Hepsor сообщила, что не собирается участвовать в конкурсе. Ее владелец и член правления Михкель Мягер пояснил ДВ, что присутствовал на апрельском инфодне, поскольку у них есть свой проект рядом, квартал Паэвялья, и они следят за развитием района. Руководитель Fund Asset Майт Мятас сообщил, что новый тендер еще не изучал.

Старейшина Ласнамяэ, впрочем, сохраняет оптимизм. Он уверен, что компании не будут говорить публично, что собираются подавать заявки на тендер. «Зачем? Это же сигнал для конкурентов. Пусть они спокойно считают, смотрят, думают, вникают в проект. И тогда уже мы от них услышим ответ», – уверен он.