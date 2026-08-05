Hekotek ушла в убыток почти на 4,8 млн евро. Аудитор не дал заключения по отчетности
Машиностроительная компания Hekotek в прошлом году получила операционный убыток в размере почти 4,8 млн евро, а аудитор отказался дать заключение по отчетности, поскольку не смог проверить ряд существенных финансовых показателей.
Весной машиностроительная компания Hekotek в результате кибератаки потеряла 1,6 млн евро. Жертвой мошенников стал давний член правления и финансовый директор компании Райн Нука. Теперь в суде идет спор о том, должен ли Нука компенсировать ущерб.
Бухгалтеру отправили письмо якобы от исполнительного директора, в котором поинтересовались остатком на банковском счете и попросили сделать перевод на 28 000 евро. Она согласилась и сделала перевод. Это один из случаев мошенничества, который описывает Департамент государственной инфосистемы (RIA) в своем ежегоднике по кибербезопасности.
Представление о ценах в розничных сетях формируется в течение длительного времени, но фактический уровень цен может меняться быстрее, чем устоявшийся имидж сетей магазинов. Масштабное исследование цен, проведенное в апреле, проливает свет на реальную картину уровня цен в крупнейших розничных сетях Эстонии.