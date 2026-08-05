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Hekotek ушла в убыток почти на 4,8 млн евро. Аудитор не дал заключения по отчетности

Машиностроительная компания Hekotek в прошлом году получила операционный убыток в размере почти 4,8 млн евро, а аудитор отказался дать заключение по отчетности, поскольку не смог проверить ряд существенных финансовых показателей.
Производитель оборудования для лесопильных предприятий и пеллетных заводов Hekotek завершил прошлый год с убытком. На фото – один из владельцев компании Хейки Эйнпаул.
  • Производитель оборудования для лесопильных предприятий и пеллетных заводов Hekotek завершил прошлый год с убытком. На фото – один из владельцев компании Хейки Эйнпаул.
  • Foto: Andras Kralla
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