Малая строительная компания нашла новое направление и утроила объемы бизнеса

Проблемные дома, которые годами не удавалось легализовать, а также гаражи, сауны и другие мелкие объекты недвижимости, наконец, перестанут быть головной болью для их владельцев. Планируемые поправки к Строительному кодексу упростят бюрократию, а в некоторых случаях не потребуется даже разрешения на строительство.
Бывшую территорию таллиннского завода металлоконструкций Kohimo в Ласнамяэ на улице Пунане, 24 в ближайшее время ждет радикальное преображение. По словам представителей собственника, строительные работы стартуют в 2027 году.
За день до ухода из правления Тартуского кредитно-сберегательного общества Андро Роос отчуждил две компании, связанные с девелоперским проектом в Пярну. Компании перешли предпринимателю, который летом привлекал у кооператива средства.
Государственное АS Hoolekandeteenused, которое оказывает услуги социального ухода людям с особыми психическими потребностями, планирует за 3,2 млн евро построить два новых здания в Ида-Вирумаа. Их жители будут под присмотром специалистов, но не будут изолированы от общества и смогут свободно передвигаться по городу. Возможные претенденты на тендер пока не определились.
Однажды вечером я оказался в компании хороших знакомых, где, как обычно, зашла речь об автомобилях. В какой-то момент прозвучал вопрос: «Слушай, а по какой цене сегодня вообще можно приобрести дизельный Cayenne?» Это заставило меня задуматься. Несмотря на то, что Cayenne не предлагается с дизельным двигателем с 2018 года, дизель по-прежнему живет в сознании многих людей как естественный выбор в случае большого и мощного автомобиля.