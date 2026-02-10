Деревенские жители скрестили копья с волостью: дайте нам спокойно жить!
Жители прибрежных деревень волости Хальяла находятся в конфликте с волостной управой. Причина кроется в инициативе властей по преобразованию прибрежных деревень в зоны с ценным историко-культурным ландшафтом.
Предприниматель и член Партии реформ Мярт Вооглайд предъявил волости Виймси требование в размере 2 миллиона евро за провалившийся проект детального планирования прибрежной зоны, который подвергся разгромной критике Госсуда.