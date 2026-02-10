Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,42%318,21
  • OMX Riga0,06%894,55
  • OMX Tallinn0,46%2 079,31
  • OMX Vilnius0,09%1 405,07
  • S&P 500−0,14%6 955,2
  • DOW 300,07%50 169,01
  • Nasdaq −0,26%23 178,46
  • FTSE 100−0,31%10 353,84
  • Nikkei 2252,28%57 650,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,07
  • 10.02.26, 19:36

Деревенские жители скрестили копья с волостью: дайте нам спокойно жить!

Жители прибрежных деревень волости Хальяла находятся в конфликте с волостной управой. Причина кроется в инициативе властей по преобразованию прибрежных деревень в зоны с ценным историко-культурным ландшафтом.
Ранее старейшина волости Хальяла Анти Пуусепп говорил, что беспокойство жителей прибрежных деревень стало для него неожиданностью.
  • Ранее старейшина волости Хальяла Анти Пуусепп говорил, что беспокойство жителей прибрежных деревень стало для него неожиданностью.
  • Foto: Андрас Кралла
Вся эта история берет свое начало в застройке Вайнупеа американкой Жаклин Баумер, против которой жители деревни возражали и хотели предотвратить возведение гигантских зданий.
