Покупатель жилья судится с девелоперской компанией Тартуского КСО
Марко Мирме, который хотел переехать в рядный дом, принадлежащий Тартускому кредитно-сберегательному обществу, требует через суд возврата взноса за квартиру, поскольку строительство не было завершено в срок.
Испытывающее трудности Тартуское кредитно-сберегательное общество скрывает, какая сумма вкладов находится под угрозой. Одновременно председатель совета кооператива Харри Раудвере атакует юриста вкладчиков, который оказывал давление на кооператив, добиваясь его банкротства.
За день до ухода из правления Тартуского кредитно-сберегательного общества Андро Роос отчуждил две компании, связанные с девелоперским проектом в Пярну. Компании перешли предпринимателю, который летом привлекал у кооператива средства.
Из примерно 1600 человек, которые ждали возврата денег из обанкротившегося кредитно-сберегательного общества ERIAL, к установленному сроку заявили свои требования в рамках банкротного производства лишь немногие.
