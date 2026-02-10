Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,42%318,21
  • OMX Riga0,06%894,55
  • OMX Tallinn0,46%2 079,31
  • OMX Vilnius0,09%1 405,07
  • S&P 500−0,33%6 941,81
  • DOW 300,1%50 188,14
  • Nasdaq −0,59%23 102,48
  • FTSE 100−0,31%10 353,84
  • Nikkei 2252,28%57 650,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,09
  • OMX Baltic0,42%318,21
  • OMX Riga0,06%894,55
  • OMX Tallinn0,46%2 079,31
  • OMX Vilnius0,09%1 405,07
  • S&P 500−0,33%6 941,81
  • DOW 300,1%50 188,14
  • Nasdaq −0,59%23 102,48
  • FTSE 100−0,31%10 353,84
  • Nikkei 2252,28%57 650,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,09
  • 10.02.26, 17:42

Покупатель жилья судится с девелоперской компанией Тартуского КСО

Марко Мирме, который хотел переехать в рядный дом, принадлежащий Тартускому кредитно-сберегательному обществу, требует через суд возврата взноса за квартиру, поскольку строительство не было завершено в срок.
Рядный дом Tartu Hoiu-laenuühistu под Тарту должны были построить уже давно.
  • Рядный дом Tartu Hoiu-laenuühistu под Тарту должны были построить уже давно.
  • Foto: Jassu Hertsmann
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Эпицентр
  • 06.02.26, 08:37
Тартуское КСО скрывает объем вкладов, пенсионеры встревожены. «Я не понимаю, что происходит»
Испытывающее трудности Тартуское кредитно-сберегательное общество скрывает, какая сумма вкладов находится под угрозой. Одновременно председатель совета кооператива Харри Раудвере атакует юриста вкладчиков, который оказывал давление на кооператив, добиваясь его банкротства.
Новости
  • 05.02.26, 18:08
За день до ухода из Тартуского КСО Андро Роос передал связанному лицу две строительные компании
За день до ухода из правления Тартуского кредитно-сберегательного общества Андро Роос отчуждил две компании, связанные с девелоперским проектом в Пярну. Компании перешли предпринимателю, который летом привлекал у кооператива средства.
Новости
  • 04.02.26, 08:12
В деле о банкротстве ERIAL заявлены требования, более тысячи вкладчиков все еще не объявились
Срок вышел, но заявить требование еще можно
Из примерно 1600 человек, которые ждали возврата денег из обанкротившегося кредитно-сберегательного общества ERIAL, к установленному сроку заявили свои требования в рамках банкротного производства лишь немногие.
Новости
  • 02.02.26, 13:22
Тартуское КСО подало заявление о санации
Тартуское кредитно-сберегательное общество подало заявление о санации. Это означает, что около 40 млн евро средств вкладчиков могут так к ним и не вернуться.
  • KM
Content Marketing
  • 28.01.26, 11:50
По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?
Однажды вечером я оказался в компании хороших знакомых, где, как обычно, зашла речь об автомобилях. В какой-то момент прозвучал вопрос: «Слушай, а по какой цене сегодня вообще можно приобрести дизельный Cayenne?» Это заставило меня задуматься. Несмотря на то, что Cayenne не предлагается с дизельным двигателем с 2018 года, дизель по-прежнему живет в сознании многих людей как естественный выбор в случае большого и мощного автомобиля.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 09.02.26, 06:00
Закрывшийся завод в Ласнамяэ сменит торговый центр с бульваром и бомбоубежищем
2
Новости
  • 08.02.26, 13:24
Глава логистического бизнеса: в Эстонии слишком много магазинов
3
Биржа
  • 08.02.26, 12:15
Европейский лидер по управлению активами советует уходить с рынка США
4
Эпицентр
  • 09.02.26, 08:36
Обанкротившемуся деревообработчику придется выплатить крупный налоговый долг из своего кармана
5
Новости
  • 07.02.26, 10:55
Счета на электричество растут: промышленные предприятия Эстонии бьют тревогу
6
ТОП
  • 09.02.26, 13:30
ТОП строительных компаний. Один из лидеров потерял почти 20% оборота

Последние новости

Новости
  • 10.02.26, 19:36
Деревенские жители скрестили копья с волостью: дайте нам спокойно жить!
Подсказка
  • 10.02.26, 18:14
Розничные сети готовятся к повышению зарплат: кто, на сколько и когда?
Новости
  • 10.02.26, 17:42
Покупатель жилья судится с девелоперской компанией Тартуского КСО
Новости
  • 10.02.26, 17:03
Семейная фирма превратила полуразрушенный замок в туристический магнит
Новости
  • 10.02.26, 16:42
Малая строительная компания нашла новое направление и утроила объемы бизнеса
Новости
  • 10.02.26, 16:02
Госсуд не принял жалобу. Виктор Левада должен выплатить 400 000 евро
Эпицентр
  • 10.02.26, 15:02
Единая внешняя политика под давлением: эксперты о последствиях высказываний Кариса
Новости
  • 10.02.26, 13:57
Saku Õlletehas рассматривает возможность инвестиций в Индию

Сейчас в фокусе

Хотя на здании заводоуправления все еще красуется вывеска Kohimo, сам завод уже несколько лет как прекратил работу в Ласнамяэ, съехав на другие монтажные участки и продав прежнюю недвижимость на Пунане, 24. Теперь на ее месте появятся новые коммерческие здания.
Эпицентр
  • 09.02.26, 06:00
Закрывшийся завод в Ласнамяэ сменит торговый центр с бульваром и бомбоубежищем
Хотя производящий деревянные конструкции для зданий Tenter в январе обанкротился, работа на том же заводе с теми же работниками и клиентами продолжается. Фото иллюстративное.
Эпицентр
  • 09.02.26, 08:36
Обанкротившемуся деревообработчику придется выплатить крупный налоговый долг из своего кармана
Иллюстративное фото.
ТОП
  • 09.02.26, 13:30
ТОП строительных компаний. Один из лидеров потерял почти 20% оборота
Сумма счета за электричество Estonian Cell в январе примерно на две трети превышает обычный уровень.
Новости
  • 07.02.26, 10:55
Счета на электричество растут: промышленные предприятия Эстонии бьют тревогу
Руководитель логистической компании Via 3L Урмас Уудеметс видит несколько возможностей, которые помогли бы сдержать рост цен.
Новости
  • 08.02.26, 13:24
Глава логистического бизнеса: в Эстонии слишком много магазинов
Портфели участников ТОПа инсайдеров выросли по сравнению с прошлым годом на 220 млн евро.
ТОП
  • 09.02.26, 11:58
Активы инвесторов из ТОПа инсайдеров выросли на 220 млн евро. «У местного капитала вновь появилась смелость»
Компания, которая занималась управлением кафе на площади Вабадузе, почти до конца октября принадлежала ресторатору Стену-Эрику Янтсону.
Новости
  • 09.02.26, 12:29
Обанкротилась компания скандального ресторатора Стена-Эрика Янтсона
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026