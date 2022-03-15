ЕС ограничивает импорт черных металлов из России
ЕС принял решение отказаться от импорта российской стали. Точный перечень товаров, подпадающих под запрет, пока не опубликован, но предварительно он не включает полуфабрикаты, а также не касается цветных металлов, хотя такая опция и обсуждалась.
Как пишет «Коммерсант
», ЕС запретит импорт части российской металлургической продукции. Санкции, согласно сообщению в Twitter французского представительства в ЕС, были одобрены в понедельник и вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.
Точный перечень запрещенной к ввозу продукции пока не известен. Bloomberg
, ссылаясь на проект документа, указывает, что он не включает никакие цветные металлы, а также не распространяется на руду и полупродукты черной металлургии,
По данным лобби европейских металлургов Eurofer, по итогам 2020 года Россия поставила в Европу 3,2 млн тонн стали, что составляет около 15% от общего объема импорта. Всего Россия, по данным Worldsteel, произвела 76 млн тонн стали. Больше России в Европу поставляет только Турция (3,9 млн тонн).
Российские металлурги смогут перенаправить прокат на Ближний Восток, тогда как турецкие и арабские производители попытаются заработать на европейском рынке, считают аналитики.
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