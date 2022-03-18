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    Война в Украине: эксперты не исключают ядерного удара со стороны России, завод "Азовсталь" полностью разбомблен

    Разрушенный в ходе авианалета жилой дом в Киеве.Фото: Felipe Dana, AP Photo

    Двадцать третьи сутки продолжается развязанная Россией война на территории Украины. Главные новости о ситуации вокруг Украины к середине дня:

    Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил сообщения о том, что российские войска сегодня утром нанесли ракетный удар по территории местного авиаремонтного завода. Здание предприятия разрушено, по предварительным данным, жертв нет. Львовский аэропорт при обстреле не пострадал.
    • По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, российская армия будет наносить удары по предназначенным для Украины военным грузам. "Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины и которые, как мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно", - цитирует слова Лаврова BBC Russian.
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    Один человек погиб и 11 ранены в ходе обстрела жилых кварталов в Харькове. Два человека стали жертвами обстрела в Краматорске, один - в Киеве. За минувшую ночь из украинской столицы удалось эвакуировать порядка 1000 местных жителей, передает "Украинская правда".
    Министерство обороны Украины информирует, что с начала военных действий российские войска потеряли 14 200 человек личного состава, 450 танков, 93 самолета, 112 вертолетов и 43 системы ПВО.
    Бывший заместитель командующего объединенными силами НАТО генерал Ричард Ширрефф заявил Sky News, что в ходе вторжения в Украину российские силы продемонстрировали "чрезвычайную некомпетентность и отсутствие профессионализма". При этом Европе следует по-прежнему оставаться начеку в отношении российской химической атаки и, вполне возможно, применения Россией тактического ядерного оружия, считает Ширрефф.
    Как сообщает Bloomberg, с аналогичными предупреждениями выступило и разведывательное управление министерства обороны США. По мнению экспертов Пентагона, весьма вероятно, что Путин рано или поздно начнет угрожать Западу применением ядерного оружия, если Украина будет и дальше оказывать активное сопротивление российскому вторжению.
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    По данным пограничной службы Польши, число прибывших в страну беженцев из Украины сегодня достигло 2 млн человек - в основном это женщины и дети.
    Сегодня Украина получит 300 млн евро экстренной помощи от Евросоюза в рамках утвержденной ранее программы поддержки общим объемом 1,2 млрд евро, пишет вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
    Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов рассказал в интервью Forbes, что в осажденном российскими войсками города не работает ни один из местных заводов, а знаменитое предприятие "Азовсталь" полностью разбомблено. "Все стоит. Запустить все это уже нельзя", - констатирует Орлов. Мариуполь до войны являлся одним из крупнейших портовых и промышленных центров Украины. Ключевой отраслью в городе была металлургия, удельный вес экспортной продукции которой во внешнеторговом обороте страны составлял около 70%.
    Среди украинских пользователей набирает популярность необычная компьютерная игра, в которой местные фермеры на тракторах крадут российские танки, информирует УНИАН. Проект называется Farmers Stealing Tanks и запускается непосредственно в браузере. Доступ к игре осуществляется через сайт PixelForest.

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