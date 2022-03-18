Война в Украине: эксперты не исключают ядерного удара со стороны России, завод "Азовсталь" полностью разбомблен
Разрушенный в ходе авианалета жилой дом в Киеве.Фото: Felipe Dana, AP Photo
Двадцать третьи сутки продолжается развязанная Россией война на территории Украины. Главные новости о ситуации вокруг Украины к середине дня:
• Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил
сообщения о том, что российские войска сегодня утром нанесли ракетный удар по территории местного авиаремонтного завода
. Здание предприятия разрушено, по предварительным данным, жертв нет. Львовский аэропорт при обстреле не пострадал.
• По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, российская армия будет наносить удары по предназначенным для Украины военным грузам
. "Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины и которые, как мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно", - цитирует слова Лаврова BBC Russian
.
• Один человек погиб и 11 ранены в ходе обстрела жилых кварталов в Харькове
. Два человека стали жертвами обстрела в Краматорске, один - в Киеве. За минувшую ночь из украинской столицы удалось эвакуировать порядка 1000 местных жителей, передает "Украинская правда"
.
• Министерство обороны Украины информирует
, что с начала военных действий российские войска потеряли 14 200 человек личного состава
, 450 танков, 93 самолета, 112 вертолетов и 43 системы ПВО.
• Бывший заместитель командующего объединенными силами НАТО генерал Ричард Ширрефф заявил Sky News
, что в ходе вторжения в Украину российские силы продемонстрировали "чрезвычайную некомпетентность и отсутствие профессионализма". При этом Европе следует по-прежнему оставаться начеку в отношении российской химической атаки
и, вполне возможно, применения Россией тактического ядерного оружия, считает Ширрефф.
• Как сообщает Bloomberg
, с аналогичными предупреждениями выступило и разведывательное управление министерства обороны США. По мнению экспертов Пентагона, весьма вероятно, что Путин рано или поздно начнет угрожать Западу применением ядерного оружия
, если Украина будет и дальше оказывать активное сопротивление российскому вторжению.
• По данным пограничной службы Польши
, число прибывших в страну беженцев из Украины сегодня достигло 2 млн человек
- в основном это женщины и дети.
• Сегодня Украина получит 300 млн евро экстренной помощи от Евросоюза
в рамках утвержденной ранее программы поддержки общим объемом 1,2 млрд евро, пишет вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис
.
• Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов рассказал в интервью Forbes
, что в осажденном российскими войсками города не работает ни один из местных заводов, а знаменитое предприятие "Азовсталь" полностью разбомблено. "Все стоит. Запустить все это уже нельзя", - констатирует Орлов. Мариуполь до войны являлся одним из крупнейших портовых и промышленных центров Украины. Ключевой отраслью в городе была металлургия, удельный вес экспортной продукции которой во внешнеторговом обороте страны составлял около 70%.
• Среди украинских пользователей набирает популярность необычная компьютерная игра
, в которой местные фермеры на тракторах крадут российские танки, информирует УНИАН
. Проект называется Farmers Stealing Tanks и запускается непосредственно в браузере. Доступ к игре осуществляется через сайт PixelForest.
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