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    Война в Украине: Чернигов на пороге гуманитарной катастрофы, цены на Macbook в России выросли вдвое

    Разрушенный в ходе российского авиаудара жилой дом в Чернигове.Фото: Photo by Handout / State Emergency Service of Ukraine / AFP

    Идут двадцать вторые сутки с начала развязанной Россией войны в Украине. Главные новости к середине сегодняшнего дня:

    Продолжаются обстрелы жилых кварталов Киева, российские войска наступают на город сразу с нескольких направлений. За прошедшие сутки российская артиллерия 49 раз обстреляла Харьков, информирует "Украинская правда".
    Украина и Россия согласовали сегодня девять "зеленых" коридоров для беженцев и доставки гуманитарной помощи. Ожидается, что продолжит работать коридор из Мариуполя в Запорожье. Накануне из осажденного российскими войсками Мариуполя удалось эвакуировалось около 11 000 местных жителей, передает BBC Russian.
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    Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов в интервью Forbes рассказал о том, что город в настоящее время разрушен на 80-90%, а число погибших превысило 2300 человек. По его словам, спасателям до сих пор не удается разобрать завалы, поэтому реальное количество погибших может быть значительно выше.
    Чернигов находится на грани гуманитарной катастрофы: в городе уже несколько дней нет тепла, электричества и воды, практически не осталось продуктов питания и медикаментов. Об этом в интервью РБК-Украина заявил мэр Чернигова Владислав Атрошенко. В городе разрушены почти все объекты инфраструктуры. Как отмечает Атрошенко, из-за антисанитарии в Чернигове в любой момент можно ожидать вспышки кишечной инфекции.
    • Поступают сообщения, что расположенное под мариупольским Драматическим театром бомбоубежище выдержало российский авиаудар. Здание театра минувшей ночью было полностью разрушено. «Начали разбирать завалы, люди выходят живыми», - пишет депутат Верховной Рады Украины и бывший глава Донецкой области Сергей Тарута.
    New York Times со ссылкой на источники в разведке США утверждает, что потери российской армии с начала войны в Украине, согласно самым консервативным оценкам, к сегодняшнему дню превысили 7000 человек.
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    17 марта 2022
    «Война идет и на энергетическом рынке – это нельзя игнорировать»
    Министерство финансов России сообщило, что ему удалось провести платеж по долларовым облигациям в валюте. По словам представителей министерства, 117 миллионов долларов были переведены на счет корреспондентского банка, однако дошли ли деньги до Citibank в Лондоне, который является платежным агентом российского минфина, пока неясно, пишет Financial Times. Один из держателей облигаций в Европе заявил в четверг утром, что он до сих пор не получил причитающиеся проценты. Представители Citi отказались от комментариев.
    Российские власти сообщают о беспрецедентных по интенсивности хакерских атаках на сайты государственных учреждений и органов власти России. В связи с этим министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций приняло решение о фильтрации зарубежного трафика, информирует "Коммерсант".
    С началом войны в Украине цены на продукцию Apple в России растут невиданными темпами. Как передает агентство ПРАЙМ, стоимость айфонов на российском рынке за последние три недели увеличилась на 24-34%, айпадов - на 13-34%, некоторые модели ноутбуков Macbook подорожали на 142%. Ранее компания Apple объявила о приостановке продаж своей продукции в России.

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