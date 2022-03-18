Война в Украине: российские войска нанесли удар по Львову, Швеция готовит блокаду российских судов
Столб дыма над территорией в районе Львовского аэропорта после ракетного удара сегодня утром.Фото: AP Photo
Идет двадцать третий день с начала военного вторжения России на территорию Украины. Главные новости на утро 18 марта:
• Сегодня утром российские войска нанесли удар по территории, прилегающей к аэропорту во Львове
. Сам аэропорт не пострадал, сообщил мэр города Андрей Садовый
. Не исключено, что ракетные удары были также нанесены по местному авиационному заводу.
• Спасатели в Мариуполе сообщают
, что непрекращающиеся российские обстрелы мешают им извлекать людей из-под развалин Драматического театра, на который накануне были сброшены две сверхмощные бомбы. Под завалами до сих пор могут находиться до тысячи человек, информирует BBC Russian
.
• Администрация США крайне скептично относится к сообщениям о возможном скором подписании мирных соглашений между Украиной и Россией
. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит "ни единого признака того, что Путин готов остановить войну", пишет Financial Times
. Блинкен предупредил, что следующими шагами Кремля могут стать применение химического оружия, развертывание подразделений наемников и похищение местных украинских чиновников, которых попытаются заменить на пророссийских марионеточных лидеров.
• Международное рейтинговое агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте
с ССС- до СС с негативным прогнозом, сообщает Forbes
. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также был понижен с ССС- до СС ("дефолт более чем вероятен"). По оценке аналитиков агентства, российский госдолг в настоящее время "уязвим для неплатежей".
• Банк JPMorgan Chase с одобрения американских властей провел корреспондентские платежи по российским долларовым облигациям
, деньги были отправлены на счет филиала Citigroup в Лондоне, который является платежным агентом российского министерства финансов, информирует Bloomberg
со ссылкой на инсайдеров. Ранее представитель американского минфина пояснил, что введенные в отношении России санкции не препятствуют валютным платежам по обслуживанию российского госдолга до 25 мая, после этого для каждого платежа потребуется специальная лицензия.
• Палата представителей Конгресса США проголосовала за исключение России и Беларуси из списка стран
, на которые распространяется режим наибольшего благоприятствования в торговле. Законопроект дает возможность американскому президенту устанавливать для России и Белоруси более высокие таможенные тарифы, а также расширяет его полномочия для введения против них санкций за нарушения прав человека, передает Reuters
.
• Профсоюз портовых работников Швеции объявил о блокаде судов, которые так или иначе связаны с Россией
, сообщает SVT
. Речь идет о судах, которые направляются в Россию и из России, которые принадлежат российским компаниям или перевозят российские грузы. С 28 марта в шведских портах для них отменяются все разгрузочно-погрузочные работы, буксировка и швартовка.
• Спрос россиян на покупку недвижимости в Дубае с начала марта увеличился на 40% по сравнению с февралем нынешнего года
, сообщает "Коммерсант"
. В настоящее время в Дубае проживает около 300 тысяч русскоговорящих (примерно 10% населения эмирата). По словам экспертов, в прошлом году стоимость недвижимости в Дубае выросла на 44%, с начала нынешнего года - еще на 7%. Ценовой диапазон сделок - от 270 000 до более чем 800 000 долларов. По данным экспертов, с началом войны в Украине жители России также начали активно скупать недвижимость в Грузии, Таиланде и Турции.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!