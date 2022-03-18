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    Война в Украине: российские войска нанесли удар по Львову, Швеция готовит блокаду российских судов

    Столб дыма над территорией в районе Львовского аэропорта после ракетного удара сегодня утром.Фото: AP Photo

    Идет двадцать третий день с начала военного вторжения России на территорию Украины. Главные новости на утро 18 марта:

    Сегодня утром российские войска нанесли удар по территории, прилегающей к аэропорту во Львове. Сам аэропорт не пострадал, сообщил мэр города Андрей Садовый. Не исключено, что ракетные удары были также нанесены по местному авиационному заводу.
    Спасатели в Мариуполе сообщают, что непрекращающиеся российские обстрелы мешают им извлекать людей из-под развалин Драматического театра, на который накануне были сброшены две сверхмощные бомбы. Под завалами до сих пор могут находиться до тысячи человек, информирует BBC Russian.
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    Администрация США крайне скептично относится к сообщениям о возможном скором подписании мирных соглашений между Украиной и Россией. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит "ни единого признака того, что Путин готов остановить войну", пишет Financial Times. Блинкен предупредил, что следующими шагами Кремля могут стать применение химического оружия, развертывание подразделений наемников и похищение местных украинских чиновников, которых попытаются заменить на пророссийских марионеточных лидеров.
    Международное рейтинговое агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с ССС- до СС с негативным прогнозом, сообщает Forbes. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также был понижен с ССС- до СС ("дефолт более чем вероятен"). По оценке аналитиков агентства, российский госдолг в настоящее время "уязвим для неплатежей".
    Банк JPMorgan Chase с одобрения американских властей провел корреспондентские платежи по российским долларовым облигациям, деньги были отправлены на счет филиала Citigroup в Лондоне, который является платежным агентом российского министерства финансов, информирует Bloomberg со ссылкой на инсайдеров. Ранее представитель американского минфина пояснил, что введенные в отношении России санкции не препятствуют валютным платежам по обслуживанию российского госдолга до 25 мая, после этого для каждого платежа потребуется специальная лицензия.
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    Палата представителей Конгресса США проголосовала за исключение России и Беларуси из списка стран, на которые распространяется режим наибольшего благоприятствования в торговле. Законопроект дает возможность американскому президенту устанавливать для России и Белоруси более высокие таможенные тарифы, а также расширяет его полномочия для введения против них санкций за нарушения прав человека, передает Reuters.
    Профсоюз портовых работников Швеции объявил о блокаде судов, которые так или иначе связаны с Россией, сообщает SVT. Речь идет о судах, которые направляются в Россию и из России, которые принадлежат российским компаниям или перевозят российские грузы. С 28 марта в шведских портах для них отменяются все разгрузочно-погрузочные работы, буксировка и швартовка.
    Спрос россиян на покупку недвижимости в Дубае с начала марта увеличился на 40% по сравнению с февралем нынешнего года, сообщает "Коммерсант". В настоящее время в Дубае проживает около 300 тысяч русскоговорящих (примерно 10% населения эмирата). По словам экспертов, в прошлом году стоимость недвижимости в Дубае выросла на 44%, с начала нынешнего года - еще на 7%. Ценовой диапазон сделок - от 270 000 до более чем 800 000 долларов. По данным экспертов, с началом войны в Украине жители России также начали активно скупать недвижимость в Грузии, Таиланде и Турции.

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