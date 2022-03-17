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    Война в Украине: Байден назвал Путина военным преступником, США поставят Украине боевые дроны

    Последствия обстрела в Мариуполе.Фото: Evgeniy Maloletka, AP Photo

    Идет двадцать второй день с начала военного вторжения России в Украину. Главные новости на утро 17 марта:

    Президент США Джо Байден публично назвал президента России Владимира Путина военным преступником, передает ABC News. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден говорил «от всего сердца». Российские власти охарактеризовали слова Байдена как "недопустимую и непростительную риторику".
    Министры иностранных дел стран "большой семерки" проведут сегодня онлайн-конференцию, посвященную ситуации в Украине, говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД Японии.
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    США выделят Украине дополнительно 1 миллиард долларов военной помощи. Пакет помощи впервые предусматривает, в числе прочего, поставку Украине боевых беспилотников, пишет Financial Times.
    В Мариуполе в результате авианалета разрушен Драматический театр, где укрывались, по некоторым данным, более 1000 местных жителей. Количество жертв уточняется. На асфальте возле здания были две большие надписи «ДЕТИ», информирует Meduza.io. Накануне из Мариуполя в Запорожье эвакуировалось около 11 тысяч человек.
    Российские военные освободили мэра Мелитополя Ивана Федорова, который был захвачен 11 марта. Федорова обменяли на девять российских солдат-срочников, передает УНИАН.
    США создали международную группу для поиска и ареста активов представителей российской элиты в странах Запада. В группу вошли представители ЕС, Великобритании, Австралии, Канады, Японии, Германии, Франции и Италии, сообщает BBC News.
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    С начала войны российские военные подвергли ракетным обстрелам в Черном море три торговых судна под панамским флагом, пишет "Украинская правда". Речь идет о судах Namura Queen, Lord Nelson и Helt (последнее принадлежало эстонской компании Vista Shipping Agency AS). Helt в результате обстрела затонуло, при этом все члены экипажа, как утверждается, спаслись. Два других остаются на плаву, но повреждены. Под флагом Панамы в мире ходит свыше 8000 судов.
    Как выяснила New York Times, в ходе вторжения в Украину российское командование регулярно использует незащищенные каналы связи, в том числе мобильные телефоны и рации. Это позволяет украинской разведке без проблем устанавливать местонахождение российских высших армейских чинов. По словам украинских военных, таким образом им удалось выследить и уничтожить уже четырех российских генералов, однако российская сторона эти сообщения не подтвеждает.
    Российские брокеры активизировали внебиржевую торговлю ценными бумагами, поскольку местные биржи уже много дней закрыты, сообщает "Коммерсант". Цены близки к уровню закрытия торгов 25 февраля. Участников рынка и их клиентов интересуют в первую очередь подешевевшие «голубые фишки» (в том числе «Газпром», Сбербанк, «Норильский никель»), а также акции компаний-экспортеров.

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