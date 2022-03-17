Война в Украине: Байден назвал Путина военным преступником, США поставят Украине боевые дроны

Эксперт: конфликт в Украине влияет на рынки по всему миру

Нападение России на Украину сотрясает фондовые рынки, а разразившаяся война имеет последствия по всему миру, говорит управляющий активами приватного банкинга Luminor в Эстонии Калле Козе.

Нападение России на Украину сотрясает фондовые рынки, а разразившаяся война имеет последствия по всему миру, говорит управляющий активами приватного банкинга Luminor в Эстонии Калле Козе.