Война в Украине: Байден назвал Путина военным преступником, США поставят Украине боевые дроны
Последствия обстрела в Мариуполе.Фото: Evgeniy Maloletka, AP Photo
Идет двадцать второй день с начала военного вторжения России в Украину. Главные новости на утро 17 марта:
• Президент США Джо Байден публично назвал президента России Владимира Путина военным преступником
, передает ABC News
. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден говорил «от всего сердца». Российские власти охарактеризовали слова Байдена как "недопустимую и непростительную риторику".
• Министры иностранных дел стран "большой семерки" проведут сегодня онлайн-конференцию
, посвященную ситуации в Украине, говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД Японии
.
• США выделят Украине дополнительно 1 миллиард долларов военной помощи
. Пакет помощи впервые предусматривает, в числе прочего, поставку Украине боевых беспилотников, пишет Financial Times
.
• В Мариуполе в результате авианалета разрушен Драматический театр
, где укрывались, по некоторым данным, более 1000 местных жителей. Количество жертв уточняется. На асфальте возле здания были две большие надписи «ДЕТИ», информирует Meduza.io
. Накануне из Мариуполя в Запорожье эвакуировалось около 11 тысяч человек.
• Российские военные освободили мэра Мелитополя Ивана Федорова
, который был захвачен 11 марта. Федорова обменяли на девять российских солдат-срочников, передает УНИАН
.
• США создали международную группу для поиска и ареста активов представителей российской элиты в странах Запада
. В группу вошли представители ЕС, Великобритании, Австралии, Канады, Японии, Германии, Франции и Италии, сообщает BBC News
.
• С начала войны российские военные подвергли ракетным обстрелам в Черном море три торговых судна под панамским флагом
, пишет "Украинская правда"
. Речь идет о судах Namura Queen, Lord Nelson и Helt (последнее принадлежало эстонской компании Vista Shipping Agency AS). Helt в результате обстрела затонуло, при этом все члены экипажа, как утверждается, спаслись. Два других остаются на плаву, но повреждены. Под флагом Панамы в мире ходит свыше 8000 судов.
• Как выяснила New York Times
, в ходе вторжения в Украину российское командование регулярно использует незащищенные каналы связи
, в том числе мобильные телефоны и рации. Это позволяет украинской разведке без проблем устанавливать местонахождение российских высших армейских чинов. По словам украинских военных, таким образом им удалось выследить и уничтожить уже четырех российских генералов, однако российская сторона эти сообщения не подтвеждает.
• Российские брокеры активизировали внебиржевую торговлю ценными бумагами
, поскольку местные биржи уже много дней закрыты, сообщает "Коммерсант"
. Цены близки к уровню закрытия торгов 25 февраля. Участников рынка и их клиентов интересуют в первую очередь подешевевшие «голубые фишки» (в том числе «Газпром», Сбербанк, «Норильский никель»), а также акции компаний-экспортеров.
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